أموك وميدور يوقعان اتفاقا لإنتاج سولار بالمواصفات العالمية

وقعت شركتا الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) اتفاقًا مشتركًا بحضور المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، ستعمل الشركتان بموجبه على التعاون لزيادة الكميات الموجهة للسوق المحلي من إنتاج السولار عالى الجودة والمطابق للمواصفات العالمية بنحو٣٥٠ ألف طن عن طريق تحسين منتج أموك وتحويله إلى منتج مطابق للمواصفة العالمية.

تعزيز التكامل بين شركات قطاع البترول

يأتي ذلك في إطار تعزيز التكامل بين شركات قطاع البترول، تنفيذًا لتكليفات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالتعجيل بتنفيذ أنشطة تكاملية ذات جدوي اقتصادية عالية تدعم تحقيق المحاور الاستراتيجية للوزارة، الهادفة لزيادة تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية القائمة، وتحقيق أفضل استغلال للموارد والإمكانات المتاحة.

وقع الاتفاق الدكتور عمرو لطفي رئيس ميدور والكيميائي ماجد الكُردي رئيس أموك بحضور نواب الرئيس التنفيذى للهيئة للتكرير والتصنيع، والتجارة الخارجية، والتخطيط والمشروعات.

