تعاون مصري قبرصي في قطاع التعدين والغاز

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اللقاء الذي جمعه مع سفيرة قبرص في مصر السيدة بولي إيوانو بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على متانة العلاقات بين مصر وقبرص على المستويين الحكومي والشعبي مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين في قطاع الطاقة، ولاسيما ربط حقول الغاز في قبرص بمجمعات الغاز المسال في مصر لإعادة تصديره إلى أوروبا.

حضر اللقاء المهندس محمود عبدالحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية القبرصية في صناعة البترول

وأضاف الوزير أن مصر تستهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع قبرص في ظل الدعم اللامحدود لهذه العلاقات الاستراتيجية من جانب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لقبرص لتحقيق أقصى استفادة من إنتاجها من الغاز بواسطة البنية التحتية المصرية بما يعود بالنفع المشترك على البلدين مع تذليل كافة التحديات في هذا الشأن.

ومن جانبها، أثنت السفيرة على التعاون المثمر بين البلدين في مجال الطاقة بشكل عام وقطاع الغاز الطبيعي بشكل خاص، كما أشادت بالطفرة التي يشهدها قطاع التعدين في مصر مؤخرًا بعد الإصلاحات الهيكلية والتعديلات التشريعية التي جعلت من قطاع التعدين المصري وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وذكرت السفيرة أنها تحمل رسائل من بعض شركات تعدين عاملة في قبرص ترغب في ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع الحيوي خاصة في ظل الطفرة الكبيرة والإصلاحات التي شهدها مناخ الاستثمار التعديني في مصر خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه أبدى الوزير سعادته بتوسيع آفاق الشراكة بين مصر وقبرص لتمتد من الغاز إلى التعدين، وأكد أنه على أتم استعداد للتنسيق وعقد لقاءات مع المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات في قطاع التعدين المصري في أقرب فرصة للبدء في اتخاذ خطوات جادة.

