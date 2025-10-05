قطر للطاقة تستحوذ على حصة في منطقة شمال كليوباترا البحرية

يعد دخول شركة قطر للطاقة لسوق الطاقة المصري العام الماضي، من خلال استحوذاها على 23% من امتياز شمال الضبعة في مصر، وعلى حصة 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية من “إكسون موبيل، أضافة قوية لقطاع البترول لمصر مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة

و هذه الخطوة في وقتٍ تتجه فيه شركات الطاقة العالمية نحو زيادة استثماراتها في التنقيب والإنتاج في مياه البحر المتوسط، مع تصاعد أهمية المنطقة كمصدر رئيسي لإمدادات الغاز للأسواق العالمية.



اتفاقية جديدة بمنطقة شمال كيلو باترا



وقعت الشركة اتفاقية جديدة مع شركة شل تستحوذ بموجبها علي حصة مشاركة بلغت ٢٧% في منطقة كيلوا باترا الواقعة قبال السواحل المصرية،وتتص الاتفاقية عن امتلاك شل 36% وشيفرون 27% في مقابل امتلاك شركة ثروة المصرية 10%

ووقعت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة شل تستحوذ بموجبها على حصة مشاركة تبلغ 27% في منطقة "شمال كليوباترا" الواقعة قبالة السواحل المصرية

وبموجب الاتفاقية، التي تخضع لموافقة الحكومة المصرية، ستمتلك شركة شل (المشغّل) حصة مشاركة بنسبة 36%، بينما تمتلك شركة شيفرون حصة 27% وشركة ثروة للبترول حصة 10%.

وصرح المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "نحن سعيدون بهذه الفرصة الجديدة، والتي توسّع من نطاق أنشطة الاستكشاف التي نقوم بها في جمهورية مصر العربية."

وأضاف سعادة الوزير الكعبي: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ولشركائنا في منطقة الاستكشاف، على دعمهم وتعاونهم القيّمين. ونتطلع إلى العمل معًا لتحقيق أهدافنا في أعمال الاستكشاف."

وتقع منطقة "شمال كليوباترا" في حوض هيرودوت قبالة سواحل مصر، بمحاذاة الجزء الشمالي من منطقة شمال الضبعة حيث تمتلك قطر للطاقة حصة مشاركة بنسبة 23%. وتغطي منطقة "شمال كليوباترا" مساحة تزيد على 3,400 كيلومتر مربع، في مياه تصل أعماقها إلى 2,600 متر.

استيراد غاز بعقود طويلة الأجل من قطر

وصرح مصدر بوزارة البترول "لفيتو " ان توسع أعمال قطر للطاقة يعود لعدة اتفاقيات ابرمها وزير البترول كريم بدوي مع نظيره القطري رغبة شركة قطر للطاقة في توسيع نطاق أعمال شركة قطر للطاق في مصر وزيادة استثماراتها في مجال البحث والاستكشاف في مصر والذي ظهر مؤخرًا في إتمام الاتفاق بين شركة قطر_للطاقة وكل من شركة إيجاس وشركة شيفرون لحصول شركة قطر للطاقة على جزء من نصيب شركة شيفرون بمنطقة التزام شمال الضبعة البحرية

بالإضافة الي توقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من الجانب القطري بما يسهم في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية

