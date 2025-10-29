الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 91 فلسطينيا فى سلسلة مجازر دامية لجيش الاحتلال على امتداد قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

استشهد 91 فلسطينيًا نتيجة سلسلة مجازر دامية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى على امتداد قطاع غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء.

 تصعيد دموى جديد

وقالت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة- فى تصريح، اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن في شمال القطاع استشهد 31، وسط القطاع 42 شهيدًا، وجنوب القطاع 18 شهيدًا، فى تصعيد دموى جديد.

أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد من الإصابات الخطيرة

وأضافت المصادر، أن الأعداد مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد من الإصابات الخطيرة، واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وأكدت أن طواقم الإسعاف والإنقاذ ما تزال تواصل عمليات البحث والانتشال وسط دمار واسع وصعوبات ميدانية كبيرة ناجمة عن استهداف الطرق والمناطق السكنية المكتظة بالنازحين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي جنوب القطاع الإصابات الخطيرة

مواد متعلقة

استشهاد صحفي فلسطيني وزوجته جراء استهداف الاحتلال لمخيمه بالنصيرات

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي إسرائيلي في غزة

بعد تحذيرات أمريكية مبطنة، الاحتلال الإسرائيلى يعلن التزامه باتفاق ترامب لوقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

مصر تتسلم رئاسة "الإنتوساي"، قيادة جديدة تعكس جاهزية الدولة وقدرتها على مجابهة التحديات

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

أول تعليق من وزارة الخارجية على قرار الرئيس السيسى بضم وفياتها إلى صندوق تكريم الشهداء

حجز 110 مليارات متر مياه عن مصر، الخبراء يكشفون أكاذيب آبي أحمد عن سد النهضة

نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح

سيدة تشعل النار في نفسها بالغربية والنيابة تحقق في الواقعة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 29-10-2025

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

الجنيه السوداني يستقر أمام الدولار فى بنك الدولة المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بفرص جديدة في الحياة

رددها كل صباح، أدعية لسعة الرزق وتيسير الأمور

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads