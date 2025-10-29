الأربعاء 29 أكتوبر 2025
استشهاد صحفي فلسطيني وزوجته جراء استهداف الاحتلال لمخيمه بالنصيرات

 استشهد الصحفي في صحيفة "فلسطين" محمد المنيراوي "أبو وحيد" وزوجته في قصف استهدف خيمته بمنطقة السعافين جنوب أبو صرار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات قوية في منطقة غلاف غزة ناجمة عن غارات يشنها جيش الاحتلال.

وأوضحت أن عمليات نسف شرق مدينة غزة سمع دويها في أرجاء القطاع.

 جاء ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب اليوم الأربعاء: إن عملية السلام في الشرق الأوسط تدخل مرحلتها الثانية.


وقال ترامب على متن رحلة الرئاسة أثناء توجهه من طوكيو إلى كوريا الجنوبية: "نحن ندخل المرحلة الثانية".

ومع ذلك لم يوضح الرئيس الأمريكي ما الذي يتوقعه من هذه المرحلة الجديدة من صفقة السلام.

وكان ترامب رد على سؤال بشأن استئناف إسرائيل ضرباتها على قطاع غزة قائلًا: "سمعت بذلك منذ قليل  لقد قتلوا جنديًّا إسرائيليًّا. فانتقمت إسرائيل، وكان يجب عليهم الرد. عندما يحدث ذلك، ينبغي عليهم الرد".

وأجاب على سؤال بشأن إذا ما كان قلِقًا بشأن تعرض وقف إطلاق النار للخطر، قائلًا: "لا، عليك أن تفهم أن حماس جزء صغير جدًا من مسألة السلام في الشرق الأوسط، ويجب عليهم أن يتصرفوا بشكل جيد  إذا كانوا جيدين فسيكونون سعداء، وإذا لم يكونوا جيدين فسيتم القضاء عليهم".


في الوقت نفسه، قال ترامب: إن على إسرائيل الرد على الهجمات المحتملة من حركة حماس، مضيفا أن ذلك لن يؤدي إلى انتهاك وقف إطلاق النار في قطاع غزة، و"لا شيء سيعرض اتفاق غزة للخطر".

وأضاف: "حماس جزء صغير جدا من السلام في الشرق الأوسط، إذا اضطررنا فسنقضي على حماس بسهولة بالغة، وسينتهي وجود حماس. كنا نفضل عدم ذلك. أبرمنا اتفاقًا معهم". 

