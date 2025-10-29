110 عارضين، الفيوم تشارك في معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن وحدة أيادي مصر بالفيوم، تشارك في معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني (Egy Agro)، المقام على أرض المعارض بمدينة الخارجة، بحضور الافتتاح الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

عارضون من داخل مصر وخارجها

واضاف محافظ الفيوم، أن وحدة أيادي مصر الفيوم شاركت بمجموعة متميزة من المنتجات الحرفية والتراثية، شملت السجاد والكليم اليدوي، والمشغولات اليدوية، والديكوباج، والمفروشات، وهي من منتجات جمعية المصري الأصيل، والتي لاقت استحسان وإعجاب زوار المعرض.

ويضم المعرض 110 عارضًا من الشركات ورواد الأعمال من داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى منصة أيادي مصر بمختلف محافظات الجمهورية، ووفود من عدد من الدول العربية، وويُعد المعرض فرصة هامة لتبادل الخبرات بين أبناء المحافظات المشاركة، ودعم التكامل في مجالات الإنتاج، وتطوير آليات التسويق والترويج وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية المتميزة.

يذكر ان مشاركة أيادي مصر الفيوم في إطار حرصها على دعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة داخل المحافظة، وتمكينهم من تسويق منتجاتهم وإبراز الهوية التراثية والفنية لمحافظة الفيوم، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق رؤية الدولة نحو تمكين المرأة والشباب في مجالات الحرف اليدوية والتراثية.

