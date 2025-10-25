وزيران و5 محافظين يفتتحون معرض "إيجي أجري 2" ومهرجان التمور بالوادي الجديد (فيديو)

افتتح وزير التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفقة محافظي سوهاج وأسيوط والقليوبية والجيزة، في زيارة رسمية، اليوم السبت، فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي "إيجي أجري 2" ومهرجان التمور، إلى جانب جولة ميدانية على عدد من المشروعات الخدمية والزراعية بالمحافظة.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استقبل الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور عمرو الحاج رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، ولطفي رؤوف سفير جمهورية اندونيسيا لدى مصر، ومهند محسن نائب سفير العراق لدى مصر والمستشار أسد كاوسر المستشار التجاري لسفارة الهند، حيث جرى التأكيد على جدولٍ مكثفٍ للزيارة يتضمن محطاتٍ خدمية وتنموية على محاور الزراعة والتحول الرقمي والخدمات الحكومية.

وأطلق الوفد الوزاري المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة (100 مليون شجرة) على طريق المطار، بحضور قيادات محلية وتنفيذية، وتستهدف المبادرة تعظيم المسطحات الخضراء وتحسين جودة الهواء وتخفيف آثار التغير المناخي في المحافظات، وهي مبادرة واصلت خلال أكتوبر الجاري أعمال الغرس في مناطق متعددة.

وتوجّهت الزيارة إلى "المجمع المتكامل للخدمات الذكية" قرب مطار الخارجة، حيث جرى استعراض آليات تقديم الخدمات الحكومية المميكنة للمواطنين داخل مجمعٍ يمتد على مساحة واسعة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بما يعزّز كفاءة الأداء ويختصر زمن الحصول على الخدمة.

واوضح المحافظ، أنّ المجمع يقع على مساحة تُقدَّر بنحو 130 فدانًا، ويبعد 1.7 كيلومتر عن مطار الخارجة، مع اكتمال مرحلة أولى تضم مباني وخضرة وطرق داخلية.

وشهد الوفد حفلَ المهرجان الزراعي بقاعة المشير طنطاوي في مجمع الخدمات الحكومية، قبل الانتقال إلى أرض المعارض المجاورة بحي الامل بمدينة الخارجة لافتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي "إيجي أجري 2"، الذي يجمع شركات البذور والميكنة والري الحديث، ويتيح منصّة لروّاد الأعمال والمزارعين لعرض الابتكارات الزراعية وتبادل الخبرات وعقد الشراكات.

كما تفقد الوزيران ومحافظ الوادي الجديد برفقة محافظي سوهاج وأسيوط والقليوبية والجيزة مجمّع تعبئة التمور على طريق الداخلة، للاطلاع على مراحل الفرز والتدريج والتعبئة وفق معايير الجودة، ثم تفقد محطة الغربلة ومزرعة الإنتاج الحيواني ومصنع تدوير المخلفات على الطريق الدائري للمطار، في إطار متابعة حلقات سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية ورفع كفاءة إدارة المخلفات وتحويلها إلى مدخلات إنتاج.

