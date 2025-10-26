نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد أجنحة معرض "EGY AGRI" الزراعي ومعروضات المشاركين

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني بأرض المعارض بمدينة الخارجة، في ثاني أيام المعرض الذي يقام على مدار يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، ويضم 110 عارضين ومشاركين من الشركات ورواد الأعمال من داخل وخارج المحافظة ومنصة أيادي مصر على مستوى محافظات الجمهورية، ووفود عدد من الدول العربية.

حيث زارت نائب محافظ الوادي الجديد، أجنحة المعرض المتنوعة، وأشادت بجودة وتميز المعروضات التي تنوعت بين المنتجات الزراعية والمشغولات اليدوية والتراثية والأسمدة والأعلاف والنباتات الطبية والعطرية والسلع الغذائية، مؤكدةً أن المعرض يُعد فرصة هامة لتبادل واكتساب الخبرات بين أبناء المحافظات المشاركة، وخلق فرص للتكامل في مجالات الإنتاج، وتطوير آليات التسويق والترويج وفتح أسواق جديدة للمنتجات.

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يفتتحون فعاليات معرض "EGY AGRI" الزراعي في نسخته الثانية

للعام الثانى على التوالى وفي حدث وطني يعكس حجم الشراكة وتضافر الجهود لخدمة القطاع الزراعي والتنموى بمحافظة الوادى الجديد، افتتح علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، بالأمس فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي "EGY AGRI" فى نسخته الثانية بأرض المعارض بمدينة الخارجة، بحضور لفيف من السادة المحافظين ونواب المحافظين ورؤساء الهيئات العامة والسفراء.

حيث تفقد الوزراء أجنحة المعرض، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا هذا العام ضم ١١٠ عارضًا يمثلون قطاعات الإنتاج الزراعي والتصنيع والطاقة المتجددة والحرف اليدوية والبيئية

خلال تفقدهم أجنحة المعرض ومنتجاته المتنوعة، أكد الوزراء، أن المعرض يمثل منصة حيوية لتعزيز الأجندة الوطنية للتنمية الزراعية، مشددًا على أن التنوع الكبير في المعروضات - خاصة في مجالات الري الذكي، والطاقة المتجددة، وتطوير سلالات التمور والنباتات العطرية - يعكس التزام الدولة بتبني التقنيات الحديثة لدعم المزارعين والمستثمرين، مشيرًا إلى إلى أهمية المعرض كآلية متطورة وفعّالة لزيادة نمو سوق المكونات الغذائية والحبوب، وتوفير فرص التصدير التي تهدف إلى تعظيم مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي.

تحقيق الأهداف التنموية الطموحة

ومن جانبه، وجه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد خالص الشكر والتقدير لجميع الحضور والمشاركين، وعلى رأسهم السادة الوزراء والمحافظين، لحرصهم على المشاركة الفعالة، مؤكدا أن هذا التضافر يعكس حجم التعاون وتوحيد الرؤى نحو تحقيق الأهداف التنموية الطموحة للمحافظة وتبادل الخبرات لافتًا إلى أهمية الندوات العلمية وورش العمل التي تقام على هامش المعرض لخدمة الباحثين والمنتجين.

