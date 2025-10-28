السيطرة على حريق شب داخل محل بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق اندلع اليوم الثلاثاء، داخل أحد المحال التجارية بمنطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق داخل محل تجاري شهير بمنطقة الأردنية

تلقت الحماية المدنية بالشرقية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل محل تجاري شهير بمنطقة الأردنية.

محاصرة النيران ومنع امتدادها الي المحال والمباني المجاورة

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.

حريق داخل محل تجاري شهير بمنطقة الأردنية، فيتو

النيابة العامة تباشر التحقيقات بشأن الحريق

وأسفر الحريق عن تلفيات محدودة ببعض محتويات المحل، فيما جرى تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لمنع تجدد الاشتعال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

