محافظ الشرقية يتفقد رصف ورفع كفاءة امتداد شارع أحمد شوقي بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

امتداد شارع احمد شوقى

قالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان ذلك جاء خلال تفقده أعمال رصف ورفع كفاءة إمتداد شارع أحمد شوقي المتفرع من شارع مجمع المصالح بمدينة الزقازيق بطول 200م ومتوسط عرض 12 مترا، والذي يأتي ضمن مشروع رصف شارع مجمع المصالح وتفريعاته بإجمالي أطوال 1200م ومتوسط عرض 12 متر وبتكلفة 4 ملايين و750 ألف جنيه، للوصول لبنيه تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقديم أفضل الخدمات لقاطني المنطقة.

جار رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية

تعرف المحافظ من محمد أبو هاشم رئيس حي ثان عن طبيعة الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية المتفرعة من شارع مجمع المصالح بمدينة الزقازيق على مساحة 1200 ألف متر مسطح حيث تشمل الأعمال قطع الفيرما ووضع طبقة أساس سطحية سمك 6 سم وتم مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والإلتزام بالمواصفات الهندسية المحددة ، وذلك بتكلفة إجمالية 4 ملايين و750 ألف جنيه، وجارٍ تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقًا للجدول الزمني المحدد.

الانتهاء من الأعمال الجارية طبقا للجدول الزمنى

شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجدول الزمني المحدد مؤكدًا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وتتابع بشكل مستمر معدلات آداء الشركات المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق أولًا بأول للوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة هذا ورافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة،والأستاذ محمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

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