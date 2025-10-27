بعد أن حوّل الديدامون لمنارة علمية، محافظ الشرقية يكرم اسم عبد الرحيم السويدي

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية برئاسة المهندس حازم الأشموني، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، على إطلاق اسم الحاج عبدالرحيم السويدي أحد رموز العمل الخيري، ومؤسس الصروح التعليمية والطبية بقرية الديدامون، على الطريق الدائري المؤدي إلى كلية الطب البشري بالديدامون بمركز فاقوس، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وبناءً على توصية لجنة المسميات رقم (7) لسنة 2025.

كرس حياته لخدمة التعليم وبناء المعاهد والمدارس والكليات بالجهود الذاتية

يأتي القرار تقديرًا لعطاء الراحل الكبير الذي كرس حياته لخدمة التعليم، وبناء المعاهد والمدارس والكليات بالجهود الذاتية، حتى تحولت قرية الديدامون إلى منارة علمية، تضم عشرات الكليات والمعاهد والمستشفى الجامعي، تخدم أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.

"المتاجر مع الله".. قصة رجل حوّل قرية إلى مدينة علمية

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، فيتو

كان يجمع التبرعات من أهل الخير لبناء المعاهد والمدارس الأزهرية لتعليم أبناء قريته

السويدي، الذي توفي عن عمر ناهز الـ الثمانين عامًا، كان مدرسًا للغة العربية، وسافر للعمل بإحدى الدول العربية لأكثر من 35 عامًا، لكنه لم ينسَ قريته يومًا.

فعند عودته في الإجازات، كان يجمع التبرعات من أهل الخير لبناء المعاهد والمدارس الأزهرية لتعليم أبناء قريته، حتى تحولت "الديدامون" على يديه إلى منارة علمية تضم 32 كلية ومعهدًا أزهريًا ومستشفى جامعيًا، أقيمت جميعها بتمويل ذاتي من أهل الخير.

بناء أول معهد أزهري بتشجيع من الإمام عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق

بدأت مسيرته الخيرية في السبعينيات ببناء أول معهد أزهري بتشجيع من الإمام عبدالحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق، الذي نصحه باستكمال الطريق.

وفي عام 2000 أسس كلية الدراسات الإسلامية بثلاثة أقسام (أصول الدين – الشريعة – اللغة العربية) وسكنًا مجهزًا لأعضاء هيئة التدريس بتكلفة 7 ملايين جنيه.

كلية الطب وكلية العلوم التطبيقية والمعهد العالي للتمريض

ثم تلقى نصيحة من الإمام محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل عام 2005، ببناء كليات عملية تخدم المجتمع، فأنشأ كلية الطب وكلية العلوم التطبيقية والمعهد العالي للتمريض.

وفي عام 2016، تسلمت جامعة الزقازيق هذه الصروح التعليمية، وبدأت الدراسة في المعهد الصحي وكلية الطب في فبراير 2020، لتتحقق رؤية السويدي ويستمر عطاؤه بعد رحيله.

الحاج عبدالرحيم السويدي، ابن قرية الديدامون التابعة لمركز فاقوس، رحل عن عالمنا عام 2022 بعد رحلة عطاء امتدت لعقود، جعلته رمزًا للخير والعلم والإخلاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.