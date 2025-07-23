محافظ الشرقية يتفقد أعمال استكمال رصف طريق المانسترلي بأبو كبير

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حرصه على المتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة لتيسير الحركة المرورية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى والمساهمة تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال إستكمال رصف ورفع كفاءة طريق المانسترلي - العوامرة بنطاق مركز أبو كبير بطول 5.8 كم ومتوسط عرض مابين 8 إلي 12 متر بقطاعات متفرقة من الطريق وبتكلفة 15 مليون جنيه ، وذلك للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال بالطريق ودفع عجلة العمل به لسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية ليُساهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

المهندسة سعيدة اسماعيل

قدمت المهندسة سعيده اسماعيل السيد المسؤولة عن تنفيذ الأعمال بالطريق شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من وضع طبقة الأساس على مسافة 1300 متر ومتوسط عرض 12 متر، وكذلك وضع طبقة سطحية سمك 6 سم بطول 400 متر ومتوسط عرض 8 متر، وجاري تكثيف الأعمال لسرعة إنهاء الأعمال بالطريق طبقًا للجدول الزمني المحدد وفتحة أمام حركة السيارت وعبور المارة.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ الأعمال الجارية بالطريق وإلزام الشركة المنفذة بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد ليساهم الطريق في فك الاختناقات المرورية وتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين حيث رافق المحافظ الأستاذ محمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير.

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