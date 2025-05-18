الأحد 18 مايو 2025
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محافظ الشرقية يتفقد رصف طريق جميزة بني عمرو - ترعة الدبيجية

محافظ الشرقية خلال
محافظ الشرقية خلال التفقد

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال رصف ورفع كفاءة وتوسعة طريق جميزة بني عمرو - ترعة الدبيجية بطول 6 كم ومتوسط عرض 8 م، وبتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه.

محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ المشروعات بمشتول السوق

الانتهاء من رصف وتوسعة طريق جميزة بنى عمر 

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية  ان  المحافظ  تعرف من المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وأنه جاري الإنتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة وتوسعة طريق جميزة بني عمرو / ترعة الدبيجية بطول 6 كم وبتكلفة 24 مليون جنيه، مضيفا انه تم الإنتهاء من أعمال التوسعة بالطريق ليصبح متوسط العرض 8 متر بدلا من 5.5 متر ووضع طبقة التأسيس بكامل طول الطريق ، بالإضافة إلي الإنتهاء من وضع الطبقة الاسفلتية علي مسافة 2.5 كم وجاري العمل علي باقي المسافة ومن المقرر الانتهاء من كافة الاعمال نهاية شهر مايو الجاري.

استمرار متابعة اعمال الرصف والتطوير الجارية بالمحافظة 

شدد المحافظ على ضرورة استمرار متابعة كافة اعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإلزام الشركات المنفذه بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد للمساهمة في فك الاختناقات المرورية وتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

اعداد الدراسة الازمة طبقا لطلب المواطنين  

واستجابة لمطلب أهالي القرية كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بإعداد الدراسات اللازمة لبحث إمكانية رصف الطريق المار بالقرية بدءًا من النقطة الثابته مرورًا بقرية الصويني والصانية وصولًا لعزبة يونس بطول 3 كم، وذلك بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل لخدمة الأهالي واستجابة لمطلبهم.

محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف الطرق الداخلية بمركز ديرب نجم

محمد نعمة كجك 

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة الرصف والتطوير بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها ، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين حيث رافق المحافظ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والأستاذ صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المهندس احمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل محافظة الشرقية محمد نعمة كجك السكرتير المساعد

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