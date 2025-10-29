مدبولي يعلن التزام مصر بتبني أدوات المراجعة الحديثة خلال افتتاح المؤتمر الدولي للأجهزة الرقابية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمدينة شرم الشيخ، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الذي يُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، تزامنًا مع تسلم مصر رئاسة منظمة “الانتوساي”، وبمشاركة عدد من رؤساء الأجهزة الرقابية وممثلي المؤسسات الدولية من مختلف دول العالم.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أعلن رئيس الوزراء التزام مصر الكامل بالعمل المشترك مع جميع الأجهزة العليا للرقابة المالية الأعضاء في المنظمة، لتبني أدوات ومنهجيات المراجعة الحديثة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع خبراتها وتجاربها في خدمة المجتمع الدولي للرقابة خلال الدورة الرئاسية المقبلة للمنظمة.

وأوضح مدبولي أن التطورات التقنية المتسارعة تفرض على الأجهزة الرقابية تطوير أدواتها بما يواكب التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن مصر تدعم توظيف التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي المسئول لخدمة أهداف المراجعة العامة، بما يعزز كفاءة الرقابة ودقة مخرجاتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة أبرزت الحاجة إلى أنظمة رقابية قوية ومرنة قادرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية، موضحًا أن التجربة المصرية في التكامل بين الأداء الحكومي والممارسة الرقابية قدمت نموذجًا فاعلًا في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة.

وأضاف أن الحكومة المصرية تؤمن بأن الرقابة ليست أداة لتصيد الأخطاء أو تقويض الأداء، وإنما وسيلة لتصحيح المسار وتحسين الكفاءة، لافتًا إلى أن استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ودعمه المؤسسي يمثلان أحد أهم ركائز الإصلاح الإداري في الدولة.

واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن مصر وهي تتولى رئاسة “الانتوساي” ستعمل على تعزيز جسور التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية حول العالم، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، مؤكدًا أن “المستقبل الأفضل رهين بالتعاون لا التنافس، وبالشراكة لا الانعزال”.

