الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يعلن التزام مصر بتبني أدوات المراجعة الحديثة خلال افتتاح المؤتمر الدولي للأجهزة الرقابية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
ads

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمدينة شرم الشيخ، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الذي يُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، تزامنًا مع تسلم مصر رئاسة منظمة “الانتوساي”، وبمشاركة عدد من رؤساء الأجهزة الرقابية وممثلي المؤسسات الدولية من مختلف دول العالم.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أعلن رئيس الوزراء التزام مصر الكامل بالعمل المشترك مع جميع الأجهزة العليا للرقابة المالية الأعضاء في المنظمة، لتبني أدوات ومنهجيات المراجعة الحديثة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع خبراتها وتجاربها في خدمة المجتمع الدولي للرقابة خلال الدورة الرئاسية المقبلة للمنظمة.

وأوضح مدبولي أن التطورات التقنية المتسارعة تفرض على الأجهزة الرقابية تطوير أدواتها بما يواكب التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن مصر تدعم توظيف التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي المسئول لخدمة أهداف المراجعة العامة، بما يعزز كفاءة الرقابة ودقة مخرجاتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة أبرزت الحاجة إلى أنظمة رقابية قوية ومرنة قادرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية، موضحًا أن التجربة المصرية في التكامل بين الأداء الحكومي والممارسة الرقابية قدمت نموذجًا فاعلًا في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة.

وأضاف أن الحكومة المصرية تؤمن بأن الرقابة ليست أداة لتصيد الأخطاء أو تقويض الأداء، وإنما وسيلة لتصحيح المسار وتحسين الكفاءة، لافتًا إلى أن استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ودعمه المؤسسي يمثلان أحد أهم ركائز الإصلاح الإداري في الدولة.

واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن مصر وهي تتولى رئاسة “الانتوساي” ستعمل على تعزيز جسور التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية حول العالم، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، مؤكدًا أن “المستقبل الأفضل رهين بالتعاون لا التنافس، وبالشراكة لا الانعزال”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء شرم الشيخ الرقابة المالية المحاسبة الانتوساي رئاسة مصر المؤتمر الدولى التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي الشفافية الكفاءة الموارد العامة التعاون الدولي الإصلاح الإداري الاجهزة الرقابية

مواد متعلقة

مدبولي: الرقابة ليست لتصيد الأخطاء بل لتصحيح المسار وتعزيز الكفاءة

مدبولي: استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ركيزة أساسية في بناء دولة حديثة شفافة

مصر تتسلم رئاسة "الإنتوساي"، قيادة جديدة تعكس جاهزية الدولة وقدرتها على مجابهة التحديات

بعد قليل، رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر الانتوساي الـ 25 برعاية السيسي

مدبولي يشارك اليوم بافتتاح مؤتمر الإنتوساي بشرم الشيخ ويشهد تسلم مصر الرئاسة

المتحف المصري الكبير يحقق ريادة تاريخية كأول متحف أخضر بإفريقيا والشرق الأوسط

جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية

بيان عاجل من وزارة السياحة والآثار للرد على شائعات افتتاح المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

مصر تتسلم رئاسة "الإنتوساي"، قيادة جديدة تعكس جاهزية الدولة وقدرتها على مجابهة التحديات

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

أول تعليق من وزارة الخارجية على قرار الرئيس السيسى بضم وفياتها إلى صندوق تكريم الشهداء

حجز 110 مليارات متر مياه عن مصر، الخبراء يكشفون أكاذيب آبي أحمد عن سد النهضة

نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح

سيدة تشعل النار في نفسها بالغربية والنيابة تحقق في الواقعة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 29-10-2025

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

الجنيه السوداني يستقر أمام الدولار فى بنك الدولة المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بفرص جديدة في الحياة

رددها كل صباح، أدعية لسعة الرزق وتيسير الأمور

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية