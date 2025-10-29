الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: تجربة مصر الرقابية أصبحت نموذجا ملهما في التكامل بين الحكومة والأجهزة الرقابية

مصر تتسلم رئاسة “الانتوساي”
مصر تتسلم رئاسة “الانتوساي”
ads

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التجربة المصرية في مجال العمل الرقابي أصبحت نموذجًا ملهمًا على المستويين الإقليمي والدولي، لما حققته من توازن وتكامل بين الأداء الحكومي والممارسة الرقابية، في إطار من الاستقلالية والمهنية والمسئولية المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من رؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم، بالتزامن مع تسلم مصر رئاسة منظمة “الانتوساي”.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر حرصت على دعم الجهاز المركزي للمحاسبات وتمكينه من أداء مهامه باستقلال تام، سواء من خلال الضمانات الدستورية والتشريعية، أو عبر الممارسة العملية التي وضعت ملاحظاته وتوصياته موضع التنفيذ والاعتبار، مؤكدًا أن هذا التوجه ساهم في تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار مدبولي إلى أن العلاقة بين الحكومة والجهاز الرقابي في مصر قامت على الثقة والشفافية وتداول المعلومات، ما أتاح تحقيق نتائج ملموسة في مشروعات التنمية والإصلاح المالي والإداري، من بينها تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، وتشييد المدن الذكية والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن برامج الإصلاح الهيكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.

وأضاف رئيس الوزراء أن التكامل بين الأجهزة الرقابية ومؤسسات الدولة هو الضامن لاستدامة الإنجازات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الموارد العامة، مؤكدًا أن الرقابة ليست غاية في ذاتها، وإنما وسيلة لتصحيح المسار ودعم الأداء الحكومي وتحقيق التنمية الشاملة.

واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن مصر وهي تتسلم رئاسة “الانتوساي” تضع جميع خبراتها وتجاربها في خدمة المجتمع الدولي للرقابة، وتسعى إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية حول العالم لتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العمل الرقابي التجربة المصرية مصطفي مدبولي الانتوساي شرم الشيخ الجهاز المركزى للمحاسبات الشفافية الاستقلالية التنمية الإصلاح المالي والإداري المساءلة التعاون الدولي المال العام حوكمة المؤتمر الدولى

مواد متعلقة

مدبولي: استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ركيزة أساسية في بناء دولة حديثة شفافة

مصر تتسلم رئاسة "الإنتوساي"، قيادة جديدة تعكس جاهزية الدولة وقدرتها على مجابهة التحديات

بعد قليل، رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر الانتوساي الـ 25 برعاية السيسي

مدبولي يشارك اليوم بافتتاح مؤتمر الإنتوساي بشرم الشيخ ويشهد تسلم مصر الرئاسة

المتحف المصري الكبير يحقق ريادة تاريخية كأول متحف أخضر بإفريقيا والشرق الأوسط

جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية

بيان عاجل من وزارة السياحة والآثار للرد على شائعات افتتاح المتحف المصري الكبير

رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر بقطر

الأكثر قراءة

مصر تتسلم رئاسة "الإنتوساي"، قيادة جديدة تعكس جاهزية الدولة وقدرتها على مجابهة التحديات

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

أول تعليق من وزارة الخارجية على قرار الرئيس السيسى بضم وفياتها إلى صندوق تكريم الشهداء

حجز 110 مليارات متر مياه عن مصر، الخبراء يكشفون أكاذيب آبي أحمد عن سد النهضة

نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح

سيدة تشعل النار في نفسها بالغربية والنيابة تحقق في الواقعة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 29-10-2025

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

الجنيه السوداني يستقر أمام الدولار فى بنك الدولة المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بفرص جديدة في الحياة

رددها كل صباح، أدعية لسعة الرزق وتيسير الأمور

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية