محافظات

بعد استقبال 460 مريضا، وحدة اضطرابات النوم بالشرقية تنقذ المرضى من"الاختناق الليلي"

مستشفي الصدر بالزقازيق،فيتو
مستشفي الصدر بالزقازيق،فيتو

شهدت محافظة الشرقية طفرة جديدة في مجال الخدمات الطبية، حيث أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، أطلقت سلسلة من المبادرات الصحية التي استهدفت جميع الفئات العمرية من الأطفال إلى كبار السن، وأسهمت في رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ما أحدث نقلة نوعية في القطاع الصحي دعمًا لمحور "الاستثمار في صحة الإنسان".

صحة الشرقية تحقق أعلى تقييم شامل على مستوى المحافظات

وحدة اضطرابات النوم التنفسية تُعد من أحدث الوحدات التخصصية النادرة

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وحدة اضطرابات النوم التنفسية بمستشفى صدر الزقازيق تُعد من أحدث الوحدات التخصصية النادرة على مستوى المحافظة.

الاختناق والشخير أثناء النوم  

وتقدم خدمات تشخيصية وعلاجية لعدد من الحالات مثل الاختناق أثناء النوم، والشخير، والنعاس المتكرر نهارًا.

العوامل المسببة لمشكلات النوم

وأشار وكيل صحة الشرقية إلى أن الوحدة تعمل على اكتشاف العوامل المسببة لمشكلات النوم، ومنها السمنة، وضعف عضلة القلب، واضطرابات الغدة الدرقية، مضيفًا أن الوحدة استقبلت منذ إنشائها في يوليو 2021 نحو 460 حالة، جرى تشخيصها وصرف العلاج اللازم لها.

