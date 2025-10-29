الأربعاء 29 أكتوبر 2025
محافظات

غلق محور محمد نجيب بالإسكندرية لتطويره

غلق محور محمد نجيب بالإسكندرية لتطويره

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة الفريق أحمد خالد حسن اليوم، عن غلق شارع محمد نجيب من اتجاه شارع ملك حفني بحري المترو حتى شارع جمال عبدالناصر بطول حوالي ٤٠٠ متر مع إتاحة حارة مرورية بعرض (٣) متر للحركة.

الجنيه السوداني يستقر أمام الدولار فى بنك الدولة المركزي اليوم الأربعاء

فيريرا يطلب تقريرًا طبيًا عن ثنائي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن هذا يأتي في ضوء استكمال مشروع تطوير محور محمد نجيب، وكذلك غلق مداخل ومخارج النفق القائم وذلك للبدء في أعمال الجزء القبلي من كوبري محمد نجيب.

كما أكد محافظ الإسكندرية، عن غلق شارع ملك حفني قبلى المترو من مدخل النفق القائم ناحية دربالة حتى مدخل النفق ناحية سيدي بشر بكامل العرض وبطول حوالي ٦٤٠ متر وذلك للبدء في إنشاء امتداد النفقين.

الجريدة الرسمية