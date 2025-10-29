الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توافد آلاف المواطنين للاحتفال بمولد الدسوقي في كفر الشيخ (صور)

مولد العارف بالله
مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توافد الآلاف من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الوفود العربية إلى ساحة مسجد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، للاحتفال بذكرى المولد الإبراهيمي، والذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 24 وحتى 31 أكتوبر الجاري، وتُختتم بالليلة الختامية مساء الخميس 30 أكتوبر.

وأكد المحافظ أن ساحة المسجد الإبراهيمي تمثل قيمة دينية وثقافية وسياحية كبيرة، مشيرًا إلى أن المسجد يُعد من أشهر المعالم الدينية في مصر، ويستقبل ملايين الزائرين سنويًا من داخل البلاد وخارجها. 

 وأضاف أن المولد الإبراهيمي لا يقتصر على الجوانب الروحية والاجتماعية فقط، بل ينعكس إيجابًا على الحركة الاقتصادية بمدينة دسوق، حيث تنشط حركة البيع والشراء ويستفيد منها المواطنون والتجار وأصحاب الحرف.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتكثيف الإجراءات الأمنية لتأمين مداخل ومخارج المدينة وساحة المسجد، مع متابعة الأوضاع ميدانيًا عبر كاميرات المراقبة المنتشرة في مناطق التجمعات، حفاظًا على سلامة الزائرين.

كما كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بـ رفع كفاءة النظافة والإنارة في محيط الساحة والمسجد، ورفع القمامة بشكل دوري، وتوفير مولدات كهربائية لضمان انتظام الإضاءة خلال فعاليات المولد.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة الصحية والتموينية بالتعاون مع مديريتي التموين والطب البيطري، لمتابعة الأسواق والمخابز ومحال بيع الأسماك المملحة والحلويات، والتأكد من جودة المنتجات وتوافر السلع الأساسية. 

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفى دسوق العام والمركز الطبي، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بساحة المسجد لخدمة الزائرين على مدار الساعة.

كما كلف رئيس مركز ومدينة دسوق جمال ساطور بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جاهزية المرافق والخدمات العامة، وخروج الاحتفالات بالصورة اللائقة باسم محافظة كفر الشيخ وزوارها.

واختتم المحافظ توجيهاته بتكليف مديرية الأوقاف بتنظيم ندوات دينية بعدد من مساجد دسوق، يشارك فيها كبار العلماء والدعاة، إحياءً لذكرى إبراهيم الدسوقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابراهيم الدسوقي الحركة الاقتصادية اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ المسجد الابراهيمي محافظات الجمهورية محافظ كفر الشيخ

مواد متعلقة

انطلاق أول أيام مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

مصر تتسلم رئاسة "الإنتوساي"، قيادة جديدة تعكس جاهزية الدولة وقدرتها على مجابهة التحديات

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

أول تعليق من وزارة الخارجية على قرار الرئيس السيسى بضم وفياتها إلى صندوق تكريم الشهداء

حجز 110 مليارات متر مياه عن مصر، الخبراء يكشفون أكاذيب آبي أحمد عن سد النهضة

نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح

سيدة تشعل النار في نفسها بالغربية والنيابة تحقق في الواقعة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 29-10-2025

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

الجنيه السوداني يستقر أمام الدولار فى بنك الدولة المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بفرص جديدة في الحياة

رددها كل صباح، أدعية لسعة الرزق وتيسير الأمور

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية