توافد آلاف المواطنين للاحتفال بمولد الدسوقي في كفر الشيخ (صور)

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توافد الآلاف من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الوفود العربية إلى ساحة مسجد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، للاحتفال بذكرى المولد الإبراهيمي، والذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 24 وحتى 31 أكتوبر الجاري، وتُختتم بالليلة الختامية مساء الخميس 30 أكتوبر.

وأكد المحافظ أن ساحة المسجد الإبراهيمي تمثل قيمة دينية وثقافية وسياحية كبيرة، مشيرًا إلى أن المسجد يُعد من أشهر المعالم الدينية في مصر، ويستقبل ملايين الزائرين سنويًا من داخل البلاد وخارجها.

وأضاف أن المولد الإبراهيمي لا يقتصر على الجوانب الروحية والاجتماعية فقط، بل ينعكس إيجابًا على الحركة الاقتصادية بمدينة دسوق، حيث تنشط حركة البيع والشراء ويستفيد منها المواطنون والتجار وأصحاب الحرف.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتكثيف الإجراءات الأمنية لتأمين مداخل ومخارج المدينة وساحة المسجد، مع متابعة الأوضاع ميدانيًا عبر كاميرات المراقبة المنتشرة في مناطق التجمعات، حفاظًا على سلامة الزائرين.

كما كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بـ رفع كفاءة النظافة والإنارة في محيط الساحة والمسجد، ورفع القمامة بشكل دوري، وتوفير مولدات كهربائية لضمان انتظام الإضاءة خلال فعاليات المولد.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة الصحية والتموينية بالتعاون مع مديريتي التموين والطب البيطري، لمتابعة الأسواق والمخابز ومحال بيع الأسماك المملحة والحلويات، والتأكد من جودة المنتجات وتوافر السلع الأساسية.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفى دسوق العام والمركز الطبي، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بساحة المسجد لخدمة الزائرين على مدار الساعة.

كما كلف رئيس مركز ومدينة دسوق جمال ساطور بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جاهزية المرافق والخدمات العامة، وخروج الاحتفالات بالصورة اللائقة باسم محافظة كفر الشيخ وزوارها.

واختتم المحافظ توجيهاته بتكليف مديرية الأوقاف بتنظيم ندوات دينية بعدد من مساجد دسوق، يشارك فيها كبار العلماء والدعاة، إحياءً لذكرى إبراهيم الدسوقي.

