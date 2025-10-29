بعد خسارة تجاوزت 11%، هل تواصل أسعار الذهب تراجعها بالأسواق العالمية؟

ما بين الصعود والتماسك جاءت تعاملات الذهب اليوم الأربعاء، قبل ساعات من صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك بعد موجة من التصحيح التي يراها أغلب المحللين ضرورة بعد حالة الشراء المفرط، إثر خسارة تجاوزت 500 دولار منذ ذروتها التاريخية أو ما يزيد على 11%.

شهد الذهب تعاملات متقلبة لتساهم العقود الآجلة في مكاسبها خلال تعاملات الجلسة الآسيوية، في حين لا تزال صفقات التسليم الفوري عادت للارتفاع وسط إقبال على الشراء بعد تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة.

أين وصلت سعر الأونصة؟

زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.44%، ليسجل في أحدث التداولات 4009 دولارا للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.1%، وسجلت في أحدث التداولات 4023 دولارا للأونصة.

عند نهاية تعاملات أمس انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% مسجلا 3965.35، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 3983.1 دولار للأونصة، وتبلغ أدنى مستوياتها منذ الـ7 من أكتوبر.

سر التراجع في أسعار الذهب

أدى العزوف عن أصول الملاذات إلى هبوط الذهب نحو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس، إذ تراجع الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا بفعل الآمال المنعقدة على إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

أثارت الآمال المنعقدة على انحسار التوتر التجاري تفاؤلا في الأسواق العالمية، وبلغت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» مستويات قياسية وكذا الأمر في أسواق أوروبا، مع تحول شهية المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر.

وضع كبار المسؤولين الاقتصاديين في الصين والولايات المتحدة مطلع الأسبوع اللمسات الأخيرة على إطار عمل لاتفاقية محتملة ليراجعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ في اجتماعهما المرتقب غدا.

اجتماع الفيدرالي لحسم الفائدة

يترقب المستثمرون أيضًا نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، والذي ينعقد على مدى يومين، وينتهي اليوم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُخفض «المركزي الأمريكي» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة.



توقعات أسعار الذهب

رغم تراجع الذهب، تبقى توقعات المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا غير واضحة، إذ يتوقع بعض المحللين استمرار ارتفاع أسعاره بينما يتسم آخرون بقدر أكبر من الحذر.

توقع الاجتماع السنوي لجمعية سوق السبائك في لندن أن تصل أسعار الذهب إلى 4980 دولارا للأونصة خلال الـ12 شهرا المقبلة، بالمقابل، خفضت كل من «سيتي» و«كابيتال إيكونوميكس» توقعاتهما لأسعار الذهب قرب مستويات 3500 دولار للأونصة هذا العام.

قال بنك «أوف أمريكا» في مذكرة، إن السوق أصبحت في حالة شراء مفرطة؛ ما أدى في النهاية إلى تصحيح هذا الأسبوع، مبينًا أن الذهب يقترب من توقعاته السلبية البالغة 3800 دولار للأونصة في الربع الرابع.

