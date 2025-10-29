الأربعاء 29 أكتوبر 2025
اقتصاد

بحضور وزيري الصناعة والتموين، افتتاح معرض “سيراميكا ماركت & هوميكس” غدا الخميس

الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير، فيتو

تنطلق فعاليات  معرض “سيراميكا ماركت & هوميكس” فى دورته الـ 17، بأرض المعارض في مدينة نصر، غدا الخميس، 30 أكتوبر بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ويأتى هذا تأكيدًا على دعم الدولة المتواصل لصناعة مواد البناء والتشطيبات، وتعزيز دور المعارض المتخصصة في تنشيط حركة السوق ودعم حركة التجارة الداخلية.

فعاليات معرض “سيراميكا ماركت & هوميكس” 

 ويتخصص المعرض في عالم التشطيبات وتجهيزات المنازل، حيث تنطلق الدورة السابعة عشرة من معرض “سيراميكا ماركت & هوميكس” في الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، برعاية من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأقوى خصومات على موديلات عام 2025.

حيث يعد المعرض ملتقى لصناع ومطوري وموردي التشطيبات في مصر والشرق الأوسط، حيث يقدم عروضًا غير مسبوقة وموديلات 2025، تحت سقف واحد بعروض حصرية وتخفيضات ضخمة مباشرة للجمهور، دعمًا لرؤية الدولة في توفير احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية.

ويأتى المعرض بمشاركة أكثر من 90 شركة مصرية ودولية، يقدم المعرض لزواره تجربة فريدة تضم أحدث موديلات 2025 في مجالات السيراميك، البورسلين، الأدوات الصحية، المطابخ، الأبواب، الدريسنج، الشاتر، ومنتجات الـUPVC، بالإضافة إلى حلول المنزل الذكي، الاثاث، وأحدث في التصميم الداخلي والتشطيب العصري.

كما يفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهورمن 12 ظهرا حتى 10 مساءً لمدة الأربعة ايام، ويوفر مجلة تعريفية مجانية تشمل خريطة المعرض وأماكن الشركات والعروض المتاحة، إلى جانب تغطية إعلامية شاملة تتابع الحدث لحظة بلحظة.

وزيرا النقل والإسكان يفتتحان الدورة 17 لمعرض سيراميكا ماركت في 30 أكتوبر

وزير الصناعة: مشروعات الربط في إفريقيا ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري

صالة “صُنع في دمياط” للأثاث 

وفي إضافة مميزة لهذا العام، يشهد المعرض إقامة صالة عرض خاصة بقطاع الأثاث تحت شعار "صُنع في دمياط"  داخل صالة "هوميكس"، لتضم مجموعة متنوعة من الأثاث، وذلك من المصنع مباشرةً إلى العملاء، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المصري.

