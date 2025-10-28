قبل عرض آخر حلقتين، ابن النادي يتصدر "شاهد"

يواصل مسلسل ابن النادي تحقيق نجاح لافت على منصة شاهد، حيث تصدر اليوم قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر، متفوقًا على جميع الأعمال التركية والعربية المنافسة.

حل المسلسل المعرب اللبناني "سلمى" في المركز الثاني، وجاء مسلسل "المدينة البعيدة 2" في المركز الثالث ضمن القائمة أما المركز الرابع فكان من نصيب مسلسل نيران الحسد.

ويأتي هذا التصدر قبل وقت قصير من عرض آخر حلقتين من العمل، حيث يترقب الجمهور بشغف ما ستكشفه الحلقات الختامية من تطورات ومفاجآت في مسار الأحداث التي حظيت بإشادة واسعة منذ انطلاق المسلسل.

موعد عرض آخر حلقتين مسلسل ابن النادي

ومن المقرر عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 9 والحلقة الأخيرة على منصة شاهد يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 أكتوبر في تمام الساعة 11:59 مساء.

أبطال مسلسل ابن النادي

يشارك في بطولة مسلسل ابن النادي مجموعة من النجوم، حيث يتصدر العمل الفنان أحمد فهمي في دور لاعب كرة قدم ضمن فريق نادي "الشعلة"، ويشاركه البطولة كل من: حاتم صلاح، سيد رجب، محمد لطفي، جلا هشام، وأحمد عبد الحميد، بالإضافة إلى النجمة سينتيا خليفة، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

تفاصيل مسلسل ابن النادي

وتدور أحداث مسلسل ابن النادي في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يقدم قصة شاب بسيط يعيش حياة هادئة، قبل أن تنقلب أوضاعه رأسًا على عقب بعد أن يرث بشكل غير متوقع إدارة نادٍ رياضي شعبي إثر وفاة أحد أقاربه، ذلك الميراث يضعه في مواجهة مسؤولية جسيمة لم يكن مستعدًا لها، ليصبح المسؤول الأول عن النادي وما يترتب على ذلك من تحديات يومية ومواقف معقدة تمزج بين الكوميديا والدراما، ومن خلال هذه الأحداث، يسلط العمل الضوء على ما يواجهه الشباب من صعوبات عند خوض تجارب جديدة، وكيفية تعاملهم مع الضغوط والمسؤوليات.

مسلسل ابن النادي ينتمي لعالم المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط بما يسمح للجمهور بمتابعة أحداث مكثفة.

