غلق مزلقان الطارف بنجع حمادي في قنا غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن غلق مزلقان الطارف غدًا الأربعاء الموافق 29/ 10/ 2025م لمدة يوم واحد.

وأضافت الوحدة في بيانها: إن الغلق سيتم من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 8:00 مساءً، وذلك لأعمال صيانة ورفع كفاءة المزلقان لضمان سلامة المواطنين.

وطالبت الوحدة المواطنين ضرورة توخى الحذر والالتزام بالطرق البديلة أثناء فترة الغلق، ناصحة المواطنين باستخدام الطرق التالية كبدائل منها طريق جهة بحرية مزلقان الرحمانية، وطريق جهة قبلية مزلقان الشعانية.

وقدمت الوحدة اعتذارها عن أى إزعاج قد يسببه هذا الغلق، قائلة “نشكر تفهمكم وتعاونكم”.

