الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق مزلقان الطارف بنجع حمادي في قنا غدا

مزلقان،فيتو
مزلقان،فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن غلق مزلقان الطارف غدًا الأربعاء الموافق 29/ 10/ 2025م لمدة يوم واحد.

وأضافت الوحدة في بيانها: إن الغلق سيتم من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 8:00 مساءً، وذلك لأعمال صيانة ورفع كفاءة المزلقان لضمان سلامة المواطنين.

وطالبت الوحدة المواطنين ضرورة توخى الحذر والالتزام بالطرق البديلة أثناء فترة الغلق، ناصحة المواطنين باستخدام الطرق التالية كبدائل منها طريق جهة بحرية مزلقان الرحمانية، وطريق جهة قبلية مزلقان الشعانية.

وقدمت الوحدة اعتذارها عن أى إزعاج قد يسببه هذا الغلق، قائلة “نشكر تفهمكم وتعاونكم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا محافظة قنا مدينة نجع حمادي نجع حمادي قنا

مواد متعلقة

شاشات عرض كبرى بميادين قنا لبث فعاليات افتتاح المتحف الكبير

اجتماع موسع برئاسة محافظ قنا لمتابعة استعدادات المراكز الانتخابية

مصرع قائد سيارة ملاكي إثر اصطدامها بـ "تريلا" في قنا

مسعفا قنا يسلمان أموال ومتعلقات مصابين في حادث قرية بركة للشرطة

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، الأسود بن سريع التميمي مدح الرسول وفرَّ من الفتنة

المزيد
الجريدة الرسمية