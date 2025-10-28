الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
حوادث

العثور على جثة مجهولة الهوية داخل الزراعات في قنا

العثور على جثة مجهولة الهوية داخل الزراعات في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة مجهولة الهوية داخل زراعات بقرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب المحافظة، فيما تكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة بالإكراه على طريق دائرى الجيزة

ضبط شخص يظهر في فيديو يمارس البلطجة بحوزته كرباج بدار السلام

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على الجثة، وعلى الفور تم تكليف وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لإجراء الفحص الطبي اللازم.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

