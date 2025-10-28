العثور على جثة مجهولة الهوية داخل الزراعات في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة مجهولة الهوية داخل زراعات بقرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب المحافظة، فيما تكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على الجثة، وعلى الفور تم تكليف وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لإجراء الفحص الطبي اللازم.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

