الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
محمد سامي: نصيحة ناقد فني كانت سبب اعتزالي

محمد سامي، فيتو
أرجع  المخرج محمد سامي سبب اعتزاله إلى إصابته بحالة الإرهاق، حيث يعيش فى دوامة من الأعمال الفنية المستمرة، قائلا: إن نجاح المخرج إدمان، ولكن يجب على المخرج أن يحصل على قسط من الراحة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": "عملت بنصيحة الناقد الفني طارق الشناوي، والتى قال فيها: على محمد سامي أن يراجع نفسه ويمنح نفسه فرصة لإعادة تركيزه قبل أن يتشبع الشارع من أعماله ويكره أسلوبه".


وأضاف: "جزء من قرار اعتزالي هو تقديم عمل فني يتحدث عن الشارع المصري، ولذلك عندما أشاهد أعمالي الفنية تكون نسبة رضائي عنها 80%، فلذلك فكرت وقررت الحصول على فترة نقاهة"، موضحا: " شاهدت مقابلة تليفزيونية لشخص مغرور، فأصابني بحالة من الاختناق، وسألت نفسي هل الناس تراني كذلك".


وأوضح أن تراخي بعض الفنانين أثناء تصوير الأعمال الفنية، يصيب المخرج بحالة من العصبية.

