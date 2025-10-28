محمد سامي: نصيحة ناقد فني كانت سبب اعتزالي

أرجع المخرج محمد سامي سبب اعتزاله إلى إصابته بحالة الإرهاق، حيث يعيش فى دوامة من الأعمال الفنية المستمرة، قائلا: إن نجاح المخرج إدمان، ولكن يجب على المخرج أن يحصل على قسط من الراحة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": "عملت بنصيحة الناقد الفني طارق الشناوي، والتى قال فيها: على محمد سامي أن يراجع نفسه ويمنح نفسه فرصة لإعادة تركيزه قبل أن يتشبع الشارع من أعماله ويكره أسلوبه".



وأضاف: "جزء من قرار اعتزالي هو تقديم عمل فني يتحدث عن الشارع المصري، ولذلك عندما أشاهد أعمالي الفنية تكون نسبة رضائي عنها 80%، فلذلك فكرت وقررت الحصول على فترة نقاهة"، موضحا: " شاهدت مقابلة تليفزيونية لشخص مغرور، فأصابني بحالة من الاختناق، وسألت نفسي هل الناس تراني كذلك".



وأوضح أن تراخي بعض الفنانين أثناء تصوير الأعمال الفنية، يصيب المخرج بحالة من العصبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.