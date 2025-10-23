أول تعليق من محمد سامي على اختياره ضمن أوسم 100 رجل في العالم

علق المخرج محمد سامي على اختياره بمسابقة أوسم 100 رجل فى العالم.

وقال سامي فى اول تعليق له:" لقيت نفسي في المسابقة الرسمية لأوسم 100 راجل في العالم، وده خلاني أفكر في 3 حاجات، الحاجة الأولى إني اللي بيختار الناس في المسابقة حد عايز يمثل فبيظبطني، أو الحاجة التانية إني المسابقة دي فيها واسطة، أو الحاجة الثالثة إنهم قاصدين محمد سامي تاني بس لقيتهم كاتبين مخرج ومؤلف وحاطين علم مصر" .

وتابعا: “عامة أنا مبسوط وبشكرهم جدا وبدعي من كل قلبي إني مايدخلش بيني وبينهم شيطان وحد غلاوي يوريهم صوري قبل ما أخس وأروح الجيم”.

عودة محمد سامي للدراما

ومؤخرا تراجع المؤلف والمخرج محمد سامي عن قرار اعتزاله الدراما المصرية الذي أعلن عنه مؤخرا، وكشف عن عمله حاليا على مشروع درامي جديد تمهيدا لعرضه بالشاشات الصغيرة خلال الفترة المقبلة، ويأتي العمل تحت اسم “رد كليتي”.

عمل جديد محمد سامي

وقال سامي عبر حسابه بموقع فيس بوك: “بسم الله، بكتب مسلسل جديد، سيكون بأمر الله الأهم في مسيرتي الفنية والأعلى مشاهدة وجدل، حكاية جديدة لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني سواء عالمي أو محلي، هصور امتى ومين الأبطال وهينزل امتى !! ، كل ده معرفهوش لسه ولا فبالي، اللي أعرفه أنه سيكون أرقي وأميز أعمالي وسيكون عمل يحترمه ويقدره كل بيت عربي، ادعولي يخلص بنفس القوة اللي بدأ معايا بيها، اللي مفرحني في العمل ده”.

وتابع حديثه: “كنت بحاول ألاقي معادلة صعبة جدا بالنسبالى، وهي إزاي العمل الجماهيري النهاردة بمتطلبات السوق يكون فنيا بحتا زي أعمال كتير اتقدمت زمان من أساتذتنا، وإزاي أقدر أخد موضوع يهم المجتمع لقوة الجذب اللي اعتادها الجمهور العربي مني وماتبقاش مشاهداته محدودة أو نخبوي مع احترامي لمحبي الأعمال النخبوية وإزاي أغير تماما عن كل حاجة قدمتها، وأعمل بنصيحة الأستاذ طارق الشناوي وهي التغيير قبل تشبع الجمهور والحمد لله لقيت ده في مشروعي الجديد، الله الموفق ويكمل إن شاء الله على خير”.

يذكر أن محمد سامي كان قد أعلن اعتزاله الإخراج بعد انتهاء موسم دراما رمضان المنصرم الذي شارك به بمسلسلين وهما، “إش إش” و“سيد الناس”.

وشارك في بطولة مسلسل “إش إش”، مي عمر وماجد المصري وانتصار وإدوارد وشيماء سيف وعصام السقا، أما مسلسل “سيد الناس”، فمن بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد زاهر وأحمد رزق ومنة فضالي وسلوى عثمان وعدد كبير من النجوم الشباب.

