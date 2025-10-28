أشرف صبحى يشهد انطلاق بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف بمشاركة 35 دولة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، انطلاق فعاليات بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين للجولف، خلال الفترة من 29 أكتوبر الحالي حتى 1 نوفمبر المقبل، بمشاركة 115 لاعبًا من 35 دولة يتنافسون على لقب أعرق بطولات الجولف في الشرق الأوسط، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 125 ألف دولار.

جاء ذلك بحضور عمر هشام طلعت، رئيس اتحاد الجولف، جوزيف ماشيمباي، سفير جنوب أفريقيا في مصر، غسان قباني، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للجولف.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الدكتور أشرف صبحي أن إقامة هذه البطولة الدولية الكبرى على أرض مصر تمثل تجسيدًا حقيقيًا لسياسة الدولة في ربط الرياضة بالسياحة، مشيدًا بالتنظيم المميز والتجهيزات الراقية التي وفرتها إدارة نادي جولف مدينتي واتحاد الجولف المصري.

وقال وزير الشباب والرياضة: "بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف تعكس الصورة الحضارية لمصر الجديدة، وتبرز ما تمتلكه من منشآت رياضية وسياحية قادرة على استضافة الأحداث الكبرى بمعايير عالمية، في ظل رؤية القيادة السياسية لجعل الرياضة أحد روافد الدبلوماسية الناعمة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الرياضية العالمية".

وأضاف وزير الرياضة أن الوزارة مستمرة في دعم الاتحادات الرياضية المختلفة لتوسيع قاعدة استضافة البطولات الدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية الرياضية والسياحية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الرياضي في مصر.

من جانبه، أعرب عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، عن سعادته بعودة البطولة بعد توقف طويل دام ١٥ عامًا، مؤكدًا أن الاتحاد يسعى إلى زيادة عدد البطولات الدولية والعالمية في مصر سنويًا، تنفيذًا لاستراتيجيته في جعل مصر مركزًا إقليميًا لرياضة الجولف.

تُقام البطولة ضمن أجندة الجولة الآسيوية للتنمية، التي تعد من أبرز البطولات العالمية، ومن المقرر استمرارها في مصر لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وفقًا للتعاقد الموقع مع الجولة الآسيوية والذي أُعلن عنه في المؤتمر الصحفي العالمي مطلع الشهر الجاري.

يشارك في البطولة 35 دولة وهي؛ "الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وهولندا وتونس وإنجلترا واليابان وإسبانيا والسويد وكوريا الجنوبية واسكتلندا والمغرب والسعودية والجزائر وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان وتايلاند وفيتنام وسويسرا والفلبين وماليزيا ولاوس وبنجلاديش وإندونيسيا وأستراليا والمغرب وروسيا والصين تايبيه وكندا وهونج كونج والنمسا وباكستان ولبنان"، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

الرياضة تكشف حقيقة استقالة حسين لبيب من رئاسة الزمالك وجلسته مع أشرف صبحي

فيما كشف مسئولو وزارة الشباب والرياضة، حقيقة ما تردد بشأن استقالة حسين لبيب نادي الزمالك، خلال جلسة جمعته مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس الإثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.

وأكد مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي لم يعقد جلسة مع حسين لبيب رئيس الزمالك أمس، وأن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح تماما.

وأضاف المصدر أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لم يتقدم باستقالة رسمية أو شفهية حتى الآن، مؤكدا أن الوزارة تدعم جميع الاندية على رأسها الأهلي والزمالك للقيام بمهمتهم خاصة أنهما القوى الناعمة مصر رياضيا.

الزمالك ينفي استقالة حسين لبيب

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تقديم حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، استقالته للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال لقاء جمعهما أمس في العاصمة الإدارية.

وأوضح المصدر أن ما أُثير حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن لبيب يواصل عمله بشكل طبيعي ويعقد اجتماعات متتالية مع أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة الملفات الإدارية والرياضية داخل النادي.

وأكد المصدر أن هذه الأنباء مجرد اجتهادات لا أساس لها من الواقع، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يعمل بشكل متماسك في الفترة الحالية، وأن حسين لبيب مستمر في موقعه ولا توجد أي نية لتقديم استقالة في الوقت الراهن.

لاعب الزمالك السابق يثير الجدل بشأن استقالة حسين لبيب

وكان تامر عبد الحميد، الظهير الأيمن السابق للزمالك، قد كتب عبر حسابه الشخصي أن حسين لبيب قابل وزير الرياضة وقدّم استقالته رسميًا، إلا أن الوزير رفضها بحجة أن القانون يشترط أن تكون الاستقالة “مسببة” حتى يتم التحقيق فيها، كما تساءل الوزير وقتها عما إذا كان مجلس الإدارة على علم بالخطوة أم لا.

