بطل المشروع القومي للموهبة، أشرف صبحي يهنئ محمد حسن بذهبية العالم للمصارعة

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعب محمد حسن، أحد أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة للشباب تحت 23 سنة المقامة في صربيا، عقب فوزه على بطل جورجيا في النهائي، في إنجاز تاريخي جديد للرياضة المصرية.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس نجاح برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين التي تنفذها الوزارة، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي قدمه اللاعب، ومؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الأبطال ودعمهم لتحقيق مزيد من البطولات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

لجان تفتيش الشباب والرياضة تصل محافظة أسوان

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استمرار لجان والتفتيش المالي والإداري لكافة الهيئات الرياضية والشبابية، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، لتطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية، بما يضمن الإستخدام الأمثل للموارد، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.

ووصلت لجنة للتفتيش المالي والإداري على عدد من الأندية ومراكز الشباب بمحافظة أسوان (نادي التحرير الرياضي - مركز شباب الحصايا والحكروب - منطقة الصعيد للسباحة - نادي الشمس الرياضي - نادي غرب سهيل).

تسعى لجان تفتيش وزارة الشباب والرياضة لمتابعة المنشآت الرياضية والشبابية، للتأكد من تطبيق الخطة الإستثمارية ومعايير الرقابة، ومتابعة الخطة التي تلتزم مديرية الشباب والرياضة، وما يتطلبه ذلك من فحص جميع السجلات المالية والإدارية للأندية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.



وزير الشباب: لجان ميدانية بالمحافظات لتحديد أولويات الخطة الإنشائية للعام المالي 2026/ 2027

فيما وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجان ميدانية في جميع محافظات الجمهورية، تتولى الوقوف على أولويات المشروعات المطلوب إدراجها بالخطة الإنشائية للعام المالي 2026/ 2027 في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية الإنشائية.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توجهات الدولة نحو التخطيط الرشيد وتحديد الأولويات وفقًا لأولويات التطوير الفعلية بكل محافظة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بما يواكب الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

