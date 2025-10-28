مصدر بالزمالك ينفي استقالة حسين لبيب

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تقديم الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، استقالته للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال لقاء جمعهما بالأمس في العاصمة الإدارية.

وأوضح المصدر أن ما أُثير حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن لبيب يواصل عمله بشكل طبيعي ويعقد اجتماعات متتالية مع أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة الملفات الإدارية والرياضية داخل النادي.

وكان تامر عبد الحميد، الظهير الأيمن السابق للزمالك، قد كتب عبر حسابه الشخصي أن حسين لبيب قابل وزير الرياضة وقدّم استقالته رسميًا، إلا أن الوزير رفضها بحجة أن القانون يشترط أن تكون الاستقالة “مسببة” حتى يتم التحقيق فيها، كما تساءل الوزير وقتها عما إذا كان مجلس الإدارة على علم بالخطوة أم لا.

وأكد المصدر أن هذه الأنباء مجرد اجتهادات لا أساس لها من الواقع، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يعمل بشكل متماسك في الفترة الحالية، وأن حسين لبيب مستمر في موقعه ولا توجد أي نية لتقديم استقالة في الوقت الراهن.

