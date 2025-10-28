الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر بالزمالك ينفي استقالة حسين لبيب

أشرف صبحي وحسين لبيب،
أشرف صبحي وحسين لبيب، فيتو

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تقديم الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، استقالته للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال لقاء جمعهما بالأمس في العاصمة الإدارية.

وأوضح المصدر أن ما أُثير حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن لبيب يواصل عمله بشكل طبيعي ويعقد اجتماعات متتالية مع أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة الملفات الإدارية والرياضية داخل النادي.

وكان تامر عبد الحميد، الظهير الأيمن السابق للزمالك، قد كتب عبر حسابه الشخصي أن حسين لبيب قابل وزير الرياضة وقدّم استقالته رسميًا، إلا أن الوزير رفضها بحجة أن القانون يشترط أن تكون الاستقالة “مسببة” حتى يتم التحقيق فيها، كما تساءل الوزير وقتها عما إذا كان مجلس الإدارة على علم بالخطوة أم لا.

وأكد المصدر أن هذه الأنباء مجرد اجتهادات لا أساس لها من الواقع، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يعمل بشكل متماسك في الفترة الحالية، وأن حسين لبيب مستمر في موقعه ولا توجد أي نية لتقديم استقالة في الوقت الراهن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي وزير الشباب أشرف صبحى وزير شرف صبحي وزير الشباب والرياضة نادي الزمالك ا نادي الزمالك

مواد متعلقة

13 يناير، نظر طعن مرتضى منصور على سحب أرض نادي الزمالك

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

بيان عاجل للقوات السودانية بعد مجزرة الفاشر: "لن تهنأ مليشيا آل دقلو الإرهابية بما اغتصبته"

مصدر بالزمالك ينفي استقالة حسين لبيب

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، أسرار عائلة سيدي إبراهيم الدسوقي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

المزيد
الجريدة الرسمية