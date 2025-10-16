الجمعة 17 أكتوبر 2025
انطلاق بطولة الجولف المفتوحة للهواة بحضور أكثر من 100 لاعب (فيديو)

انطلاق بطولة الجولف
انطلاق بطولة الجولف المفتوحة للهواة

انطلقت صباح اليوم فعاليات البطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف لعام 2025 على ملاعب نادي دريم لاند للجولف بمدينة السادس من أكتوبر. وتقام البطولة، خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر، وسط مشاركة قياسية تضم أكثر من 100 لاعب من 18 دولة حول العالم، من بينها: الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، فرنسا، سويسرا، المملكة المتحدة، جمهورية التشيك، البرازيل، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، غانا، السعودية، قطر، البحرين، لبنان، الأردن، تونس، السودان، إلى جانب مصر الدولة المضيفة.

وتعد البطولة المصرية المفتوحة للهواة واحدة من أقدم البطولات في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ يعود تاريخ انطلاقها إلى عام 1920، أي قبل نحو 105  أعوام، لتواصل مسيرتها العريقة كرمز لتاريخ الجولف المصري والعربي.

وقال عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، إن البطولة المصرية المفتوحة للهواة لعام 2025، تمثل انطلاقة جديدة لرياضة الجولف في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن عودة البطولة بعد خمسة عشر عامًا من الغياب تجسد روح الإصرار والطموح في تطوير اللعبة وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا.

وأضاف هشام، خلال كلمته في حفل انطلاق البطولة مساء أمس الأربعاء، أن النسخة الحالية تشهد انضمام البطولة إلى السلسلة العربية للجولف، وهي منصة إقليمية تهدف إلى جمع أفضل لاعبي المنطقة وتوفير فرص أكبر للتنافس والتطور، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل محورًا رئيسيًا في الرؤية المشتركة لرفع مكانة الجولف العربي وتوسيع قاعدة اللاعبين المحترفين.

الجريدة الرسمية