محافظ الجيزة: 22 فندقا جاهزا لاستضافة ضيوف مصر فى افتتاح المتحف الكبير (فيديو)

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أنافتتاح المتحف المصري الكبير سيخرج بصورة تليق بمكانة مصر التاريخية، مشيرًا إلى أن العالم بأسره ينتظر افتتاح هذا الصرح العظيم الذي يعد فخرًا لكل المصريين.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد"، إننا نعمل منذ شهور متواصلة من أجل إنجاح فكرة المتحف المصري الكبير، حيث تم وضع رؤية بصرية واضحة للطرق المؤدية إليه، تضمنت تصميمات فنية وتاريخية تظهر شخصيات بارزة من رموز مصر في مجالات التاريخ والفن والعلم.

وأشار إلى وجود تناغم كامل بين جميع الجهات المعنية، ما أسفر عن منتج حضاري يليق باسم مصر، لافتًا إلى أن مطار سفنكس سيكون عليه ضغط كبير خلال الافتتاح، وتم تطويره بتصميمات وإنارات وأحجار خاصة تمنح الزائر شعورًا بأنه يدخل منطقة أثرية متكاملة.

وأضاف أن الضيوف سيقيمون في 22 فندقًا بمحافظة الجيزة، من بينها فنادق تقع في محيط المتحف، مؤكدًا أن حجم العمل ضخم للغاية، وأن الفرق الميدانية تواصل العمل ليلًا ونهارًا، مشيرًا إلى أنه تم التعامل فورًا مع حادث طفيف وقع على الطريق الدائري، وجرى إصلاحه في الحال.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هناك خطة محكمة لتسيير الطرق البديلة أثناء احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الجيزة، مشددًا على أن العمل متواصل على مدار 24 ساعة لضمان خروج الحدث بأفضل صورة ممكنة.



