أخبار مصر

بعد مصادرة الاسكوتر، محافظة القاهرة تتخذ هذا الإجراء ضد "التوك توك" (فيديو)

توك توك، فيتو
توك توك، فيتو
أكد اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، أن محافظ القاهرة أصدر تعليماته لكافة رؤساء الأحياء بضبط التكاتك المخالفة التى تسير فى شوارع العاصمة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق من إدارات المرور لعمل خطوط سير لها.


وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن قرار المحافظ يتم تطبيقه من اليوم، وأنه لن يسمح للتكاتك بالسير فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالمحافظة.


وعن قرار مصادرة الاسكوتر، أوضح أن المحافظ أصدر قرارا بغلق  المحلات التى تبيع الإسكوتر ومصادرة الاسكوتر أثناء سيره فى الشارع، وبالفعل تم غلق  عدد من  المحلات فى منطقة روض الفرج.


وأشار إلى أن قرار المحافظ يرجع إلى انتشار ظاهرة الإسكوتر فى الشوارع، بالإضافة إلى تلقى عدد كبير من الشكاوي بسبب ذلك.
 

