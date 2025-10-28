الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
محافظات

وداعًا لعشوائية الأجرة، تعريفة موحدة لـ "التوك توك" في السنطة (فيديو)

تعريفة موحدة لـ
تعريفة موحدة لـ "التوك توك" في السنطة

شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء تنفيذ حملة ميدانية مكثفة من لجنة مشتركة بين مجلس المدينة وإدارة المرور تم خلالها إلزام سائقي مركبات "التوك توك" بتركيب ملصقات رسمية توضح التعريفة الموحدة للأجرة داخل المدينة والمحددة بـ 10 جنيهات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وقرار المكتب التنفيذي للمحافظة.

 

وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتورة منى صالح رئيسة مركز ومدينة السنطة بمشاركة نوابها عماد عبيد وعماد شعراوي وأبو اليزيد حسن، حيث جابت اللجنة مختلف الشوارع والميادين للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض أسعار عشوائية.

وأكدت رئيسة المدينة أن تطبيق التعريفة الموحدة يأتي في إطار خطة محافظة الغربية لتنظيم منظومة النقل الداخلي وضبط الأسعار استجابة لشكاوى الأهالي من تفاوت الأجرة بين المناطق.

وشددت على استمرار الحملات اليومية لمتابعة مدى الالتزام مؤكدة أن أي سائق يمتنع عن تركيب الملصق أو يتجاوز التعريفة الرسمية سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسحب تراخيص التشغيل مؤقتًا.

الجريدة الرسمية