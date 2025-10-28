محمد عبد الجليل يكتب: مَن يُحاسِب محافظ القليوبية؟.. ​دم الطفل سليم يلطخ رداء أيمن عطية!.. ​بالوعات الموت تبتلع الأبرياء... ورئيس الحي مشغول بـ 'لم الجباية'!

هذه ليست قصة، بل هي فاجعة لا يمحوها النسيان، ولن تُجففها دموع الأهل، ولا وعود المسئولين الجوفاء. الأمر أبسط وأقسى مما تتخيل: طفل اسمه سليم محمد عبد الباسط ٤ سنوات، خرج ليلعب، ويعيش طفولته العادية، لكنه لم يعد.

لم يعد لأنه سقط في الفخ الذي نصبه له الإهمال الرسمي: بالوعة صرف صحي مفتوحة في منطقة اسكو ببهتيم بشبرا الخيمة.



منذ اللحظة التي اختفى فيها سليم، كانت الأسرة في حالة جنون. بحثوا عنه في كل شارع، سألوا كل جار، نادوا اسمه في الأزقة، والأمل يصارع الخوف في قلوبهم الممزقة. لكن كل رحلات البحث انتهت إلى نهاية واحدة، نهاية صامتة ومُروّعة، حين عثروا على جثته الهامدة، مطوية في ظلمة "البالوعة". بالوعة يفترض أن تكون مغطاة بغطاء محكم، غطاء ثقيل لا يسرقه اللصوص، ولا يبتلع براعم الحياة.

والدم في رقبة من؟

هنا، لا مجال للمجاملات ولا للغة الدبلوماسية الرخوة. هذا الدم ليس مجرد حادث فردي، بل هو نتيجة مباشرة ومتوقعة لـ إهمال متعمد.



من المسئول؟ لنسأل: هل شاهد أحدكم السيد رئيس حي شرق المدعو محمد البسيوني، وهو يتفقد هذه البالوعات؟ هل رآه أحد وهو يتصدى حقًا لـ "الإشغالات والفساد" الذي أصبح ينهش الحي؟ أم أن كل اهتمامه مُنصَبّ على "الجباية" من الناس، وجمع الرسوم، تاركًا خلفه هذه الفخاخ المفتوحة التي تترصد أرواح أطفالنا؟

رئيس حي لم نرَ له أثرًا في ميدان الخدمة الحقيقية، لكننا نرى نتاج تقصيره كل يوم، والأدهى والأمرّ، هو السيد المحافظ المهندس أيمن عطية. أين عين المحافظ من رؤساء الأحياء الذين يتفنون في التقصير؟ هل فُرضت جزاءات على المقصرين في هذا الحي تحديدًا؟



هل وجدنا السيد المهندس المحافظ يستدعى على عجل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؟ طبعا لأ لم نرَ! لماذا؟ لأن السيد المحافظ – كما يتحدث الشارع – "مش فاضي" لأرواح الناس الغلابة!



أولوياته واضحة كالشمس: الاهتمام بالمناطق السياحية والواجهات الجميلة في بنها وغيرها، تلك التي تليق بالصور الرسمية والزيارات البروتوكولية. أما المناطق الشعبية، التي يسكنها عامة الناس وكادحوها، فـ "لهم الله!" هذه هي الرسالة غير المعلنة التي تصلنا بوضوح عبر كل بالوعة مفتوحة، وعبر كل طفل مفقود.

من يحاسب "الضمير الغائب"؟

لقد دفع الطفل سليم حياته ثمنًا لغطاء مفقود، وثمنًا لضمير غائب. السؤال الذي يجب أن يجلجل في كل قاعة اجتماعات هو: كم طفل سليم آخر يجب أن يسقط حتى نرى مسؤولًا يتحرك بضمير حي؟



حين يتحدثون عن التنمية والتطوير، يجب أن يكون أول تطوير هو غطاء محكم لكل بالوعة. وأول تنمية هي أن يشعر المواطن الفقير بأن حياته لها قيمة.

أيها السادة المسئولون، اخرجوا من مكاتبكم المكيفة. اتركوا "الجباية" جانبًا لبعض الوقت، وتفقدوا الشوارع الخلفية. انظروا إلى الدم الذي سال، دم طفل بريء ابتلعته أرض فقدت إحساسها بالمسؤولية.

هذا الدم لن يغسله بيان صحفي أو تعزية مُرسلة، هذا الدم يحتاج إلى قصاص عادل ومحاسبة تطال كل مُقصِّر، من أصغر موظف حتى أعلى رأس في الإدارة المحلية ألا وهو السيد المحافظ.

