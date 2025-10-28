محافظ القليوبية: غلق فتحة غير شرعية لعبور المشاة علي السكة الحديد

أعلن المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية غلق فتحة غير شرعية لعبور المشاة علي خط السكة الحديد أسفل كباري الرياح التوفيقي بميدان وابور الثلج ببنها، عقب تكرار حوادث إصابة المواطنين خلال العبور بالمنطقة غير المخصصة لعبور المشاة، في الوقت الذي من المقرر فيه تشغيل سلم المشاة الكهربائي خلال الساعات المقبلة، مع تشغيل السلم العادي المشاة بالمنطقة تجريبيا لحين انتهاء بعض الإنشاءات والتشطيبات به.

محافظ القليوبية: غلق فتحة غير شرعية لعبور المشاة علي خط السكة الحديد

في السياق ذاته قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء الدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية والمحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة ومركز بنها حملة مكبرة لمنع العبور من الفتحات غير الشرعية علي السكة الحديد بميدان وابور الثلج بالعاصمة، وبدء تنفيذ اعمال سد المعبر غير الشرعي علي السكة الحديد، وإزالة الإشغالات بالمنطقة وتوجيه المواطنين لاستخدام سلم المشاه ومتابعة التشطيبات النهائية لتشغيل سلم المشاة المتحرك خلال الساعات المقبلة

أكد محافظ القليوبية أنه كلف اللواء الدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، بغلق الفتحة غير الشرعية لعبور شريط السكة الحديد بمدينة بنها بالخرسانة المسلحة فورًا، ومنع العبور منها نهائيًا حفاظًا على أرواح المواطنين بعد تكرار حوادث القطارات في المنطقة والتي كان آخرها مصرع الشاب محمد عادل إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من تلك الفتحة موجها العزاء لأسرة الشاب داعيا له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان

أشار المحافظ إلى أنه جري الاتفاق مع شركة متخصصة لتشغيل سلم المشاة المتحرك الكهربائي بالمنطقة خلال ساعات استجابة لمطالب الأهالي، الذين ناشدوا بسرعة سد الفتحة غير الشرعية التي تسببت في حوادث متكررة أودت بحياة عدد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة في إطار تأمين محيط خطوط السكك الحديدية ومنع أي عبور عشوائي حفاظًا على سلامة المواطنين بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة التنفيذ الفوري للقرار وتشغيل السلالم الكهربائية والعادية لتسهيل حركة المشاة والمواطنين.

غلق فتحة غير شرعية للمرور ببنها، فيتو

غلق فتحة غير شرعية للمرور ببنها، فيتو

غلق فتحة غير شرعية للمرور ببنها، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.