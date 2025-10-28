الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية: غلق فتحة غير شرعية لعبور المشاة علي السكة الحديد

غلق فتحة غير شرعية
غلق فتحة غير شرعية للمرور ببنها، فيتو

أعلن المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية غلق فتحة غير شرعية لعبور المشاة علي خط السكة الحديد أسفل كباري الرياح التوفيقي بميدان وابور الثلج ببنها، عقب تكرار حوادث إصابة المواطنين خلال العبور بالمنطقة غير المخصصة لعبور المشاة، في الوقت الذي من المقرر فيه تشغيل سلم المشاة الكهربائي خلال الساعات المقبلة، مع تشغيل السلم العادي المشاة بالمنطقة تجريبيا لحين انتهاء بعض الإنشاءات والتشطيبات به.

 

محمد عبد الجليل يكتب: مَن يُحاسِب محافظ القليوبية؟.. ​دم الطفل سليم يلطخ رداء أيمن عطية!.. ​بالوعات الموت تبتلع الأبرياء... ورئيس الحي مشغول بـ 'لم الجباية'!

المشدد 10 سنوات لطالب وعاطل للاتجار بالمخدرات في القليوبية

محافظ القليوبية: غلق فتحة غير شرعية لعبور المشاة علي خط السكة الحديد 

في السياق ذاته قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء الدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية والمحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة ومركز بنها حملة مكبرة لمنع العبور من الفتحات غير الشرعية علي السكة الحديد بميدان وابور الثلج بالعاصمة، وبدء تنفيذ اعمال سد المعبر غير الشرعي علي السكة الحديد، وإزالة الإشغالات بالمنطقة وتوجيه المواطنين لاستخدام سلم المشاه ومتابعة التشطيبات النهائية لتشغيل سلم المشاة المتحرك خلال الساعات المقبلة

أكد محافظ القليوبية أنه كلف اللواء الدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، بغلق الفتحة غير الشرعية لعبور شريط السكة الحديد بمدينة بنها بالخرسانة المسلحة فورًا، ومنع العبور منها نهائيًا حفاظًا على أرواح المواطنين بعد تكرار حوادث القطارات في المنطقة والتي كان آخرها مصرع الشاب محمد عادل إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من تلك الفتحة موجها العزاء لأسرة الشاب داعيا له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان

أشار المحافظ إلى أنه جري الاتفاق مع شركة متخصصة لتشغيل سلم المشاة المتحرك الكهربائي بالمنطقة خلال ساعات استجابة لمطالب الأهالي، الذين ناشدوا بسرعة سد الفتحة غير الشرعية التي تسببت في حوادث متكررة أودت بحياة عدد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة في إطار تأمين محيط خطوط السكك الحديدية ومنع أي عبور عشوائي حفاظًا على سلامة المواطنين بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة التنفيذ الفوري للقرار وتشغيل السلالم الكهربائية والعادية لتسهيل حركة المشاة والمواطنين.

غلق فتحة غير شرعية للمرور ببنها، فيتو
غلق فتحة غير شرعية للمرور ببنها، فيتو
غلق فتحة غير شرعية للمرور ببنها، فيتو
غلق فتحة غير شرعية للمرور ببنها، فيتو
غلق فتحة غير شرعية للمرور ببنها، فيتو
غلق فتحة غير شرعية للمرور ببنها، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية محافظ القليوبية محافظة القليوبية نائب محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يصدر قرارا بإلغاء ندب عدد من رؤساء المدن

فيديو يقود الشرطة لضبط سائق بحوزته مخدرات فى القليوبية

ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب في القليوبية

الأسماء النهائية لمرشحي القليوبية في انتخابات مجلس النواب 2025

الأكثر قراءة

كأس خادم الحرمين، الشباب يتقدم على الزلفي بهدف في الشوط الأول

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

ترويجا لافتتاح المتحف المصرى الكبير، أتوبيسات مكشوفة تجوب شوارع العاصمة

إنزاجي يعلن تشكيل الهلال ضد الأخدود في كأس خادم الحرمين الشريفين

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ مفتي الجمهورية يجيب

عباقرة ولكن مجهولون، ثابت بن قيس الأنصاري رجل الوصية بعد الوفاة وصاحب الكرامة يوم اليمامة

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

المزيد
الجريدة الرسمية