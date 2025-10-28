الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
المشدد 10 سنوات لطالب وعاطل للاتجار بالمخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لطالب وعاطل، وتغريم الأول غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، والثاني 50 ألف جنيه، لاتهامهما بحيازة المواد المخدرة، حيث ثبت أن الأول أحرزه بقصد الاتجار، وذلك بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز وأحمد صهيب محمد حافظ ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد وأمانة سر جابر عبد المحسن.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3647 لسنة 2025 أول العبور، المقيدة برقم 2122 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "ي. ص. ي."، 23 سنة، طالب، مقيم  قرية أبو صويرة رأس سدر، جنوب سيناء، و"م. س. ع."، 41 سنة، عاطل، مقيم النهضة بالقاهرة، لأنهما في يوم 25 / 5 / 2025، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة الـقليوبية، المتهم الأول أحرز جوهرًا مخدرًا (اندازول كاربوكساميد)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الثاني أحرز جوهرًا مخدرًا (إندازول كاربوكساميد)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها لقانونًا.

