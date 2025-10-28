بيان عاجل من جامعة الدول العربية بشأن جرائم الدعم السريع فى الفاشر

الفاشر، أدانت جامعة الدول العربية بشدة ما وصفتها بـ«الجرائم المروعة» التي تُرتكب بحق المدنيين في مدينة الفاشر السودانية، مطالبة بضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات إلى السكان المحاصرين منذ أكثر من عامين.

الجامعة العربية تدين المجازر فى الفاشر

قالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان رسمي إن ما يجري في مدينة الفاشر يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة رفضها التام لاستهداف المدنيين والبنية التحتية، ومطالبة جميع الأطراف بضبط النفس والعودة إلى الحوار.

ودعت الجامعة إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر، التي قالت إنها تتعرض لحصار خانق من قوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين، مشددة على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، لضمان وصول الغذاء والدواء إلى آلاف المحتاجين.

تحذير من تداعيات خطيرة لأحداث الفاشر على وحدة السودان

وأشارت الجامعة إلى أن استمرار تدهور الأوضاع في الفاشر يهدد استقرار السودان ووحدته الإقليمية، مطالبة المجتمع الدولي والإقليمي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوداني، ودعم الجهود العربية والإفريقية الرامية لوقف النزاع.

