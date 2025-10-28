كم تبلغ مساحة المتحف المصري الكبير؟ مصطفى وزيري يجيب (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للأثار سابقا، إن مساحة المتحف المصري الكبير 117 فدانا، أي نص مليون متر مربع، ويعد أكبر متحف فى العالم.



وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc": "المتحف المصري الكبير، يضم مراحل الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ، وعصر الأسرات والدولة القديمة والحديثة والعصر المتأخر، والفترة اليونانية والرومانية، بالاضافة إلى مجموعة مميزة من مجموعة توت عنخ آمون البالغ عددها 5398 قطعة أثرية".



وأضاف: " خريطة السياحة فى القاهرة تغيرت منذ بداية الإعلان عن افتتاح المتحف المصري الكبير"، مشيرا إلى أن المتحف المصري الثقافي أن اختيار مكان المتحف يعتبر امتداد لجبانة منف التى تمتد شمالا لأبو رواش مرورا بهضبة الجيزة وجنوبا سقارة ودهشور".



وأكد أنه تم ربط المتحف بأهم وأشهر أثر فى العالم وهو الهرم، عن طريق ما يسمى بممشى سياحي لا يتعدى كيلو ونصف، وهذا ربط بين الحداثة والقدم، بالإضافة إلى المسلة المعلقة الوحيدة فى العالم، وأكبر أثر عضوى عرفته البشرية وهو مركب الملك خوفو، وتمثال الملك رمسيس الثاني الذي يبلغ وزنه 83 طن و11 كتر طولًا".



