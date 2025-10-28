زاهي حواس: 500 قناة فضائية ستنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

طالب الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، بأن يكون يوم السبت المقبل يوم عيد بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، خاصة وأن المتحف يضم بين جنباته البطل الشهير توت عنخ آمون.

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم"، المذاع على فضائية "dmc": إن أكثر من 500 قناة فضائية ستنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وبالتالي سيكون العالم كله أجمع يشاهد حفل الافتتاح، مشيرا إلى أن مصر القديمة تقدم للعالم كله آثارها، وتؤكد أن الآثار ليست ملكها فقط، ولكنها ملك للعالم كله.

واضاف: " المتحف المصري عبارة عن مؤسسة ثقافية تعليمية وأثرية تحكي للعالم أجمع تاريخ مصر"، موضحا: " المتحف يضم 12 قاعة تضم 40 ألف قطعة أثرية، والمتحف المصري الكبير تم أنشاؤه بجوار إحدى عجائب الدنيا السبع، ويعد أكبر متحف فى العالم، والأهم من ذلك آثار توت عنخ آمون التى ينتظرها العالم كله لمشاهدتها".

وأوضح: " توت عنخ آمون أعظم كشف أثري شهدته البشرية حتى الآن، وهذا سبب شهرة المتحف، ولأول مرة يشارك ما يقرب من 60 رئيس دولة على مستوى العالم فى افتتاح متحف".

