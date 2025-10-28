الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
خارج الحدود

زيلينسكي: أوكرانيا تتجه لاستخدام واسع لصواريخ "فلامينجو" و"روتا" خلال العام الجاري

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعمل على الانتقال من الاستخدام المحدود إلى الاستخدام الواسع لصواريخها المحلية الصنع "فلامينجو" و"روتا" خلال هذا العام، في خطوة تعكس توسع كييف في قدراتها التسليحية المحلية وسط استمرار الحرب مع روسيا.

زيلينسكي يكشف عن تطوير منظومتي صواريخ فلامينجو وروتا

وقال زيلينسكي، في كلمة متلفزة إن تطوير منظومتي "فلامينجو" و"روتا" يدخل مرحلة الإنتاج المتقدم، مؤكدًا أن أوكرانيا باتت تمتلك قدرات أكبر على تصنيع الأسلحة بعيدة المدى والدقيقة التوجيه داخل البلاد دون الاعتماد الكامل على الدعم الخارجي.

يشير محللون عسكريون إلى أن الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في استراتيجية التسليح الأوكرانية، إذ تسعى كييف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي جزئي في إنتاج الصواريخ التكتيكية القادرة على استهداف مواقع عسكرية روسية بدقة على مسافات متوسطة.

ضغط أوكراني للحصول على الدعم الغربي

تأتي تصريحات زيلينسكي في وقت تواصل فيه أوكرانيا الضغط للحصول على مزيد من الدعم الغربي، خاصة في ظل تراجع الإمدادات من بعض الدول الأوروبية، ما يجعل الإنتاج المحلي للأسلحة عنصرًا حاسمًا في استمرار العمليات.

أول تعليق من الكرملين على استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا

رئيس أوكرانيا: مستعدون لإجراء محادثات سلام في أي مكان باستثناء روسيا

 

 

