حاكم إقليم دارفور: مدينة الفاشر أبيدت بأطفالها وشيوخها وهذه رسالتي لميلشيا الدعم السريع

الفاشر، دعا حاكم إقليم دارفور المتحالف مع الجيش السوداني، مني أركو مناوي، إلى حماية المدنيين في مدينة الفاشر، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية وتنتشر المجاعة، بعد إعلان ميلشيا الدعم السريع السيطرة على المدينة.

مجازر وإبادات جماعية فى الفاشر

اتهم مناوي ميليشيات الدعم السريع بارتكاب مجازر وإبادات في مدينة الفاشر والقرى المجاورة، مؤكدًا أن هذه القوات لا تفرق بين طفل أو شيخ أو مدني في هجماتها، قائلًا:"مدينة الفاشر أبيدت بأطفالها وشيوخها بمال الارتزاق وسلاحه".

وطالب حاكم إقليم دارفور المجتمع الدولي بـ تحقيق مستقل في الانتهاكات الجارية، والإفصاح عن مصير النازحين، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة.

حاكم إقليم درافور يوجه رسالة تحذير لميلشيا الدعم السريع

وختم مناوي تصريحه برسالة تحذير لقوات الدعم السريع قائلًا:"على المليشيا ألا تفرح بما حدث، فما يجري في الفاشر هو البداية لا النهاية".

