بيان عاجل للقوات السودانية بعد مجزرة الفاشر: "لن تهنأ مليشيا آل دقلو الإرهابية بما اغتصبته"

وجه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن عاصم عوض نداءً عاجلا لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بضرورة توثيق جرائم مليشيا آل دقلو الإرهابية في الفاشر، وتوصيل صوت الضحايا، وعدم التزام الصمت فيما يرتكب من فظائع في حق الأبرياء.

كل شبر من أرض الوطن له رجال يدافعون عنه

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن عاصم عوض في بيان له: شعبنا الأصيل، النصر قريب بإذن الله، ولن تهنأ مليشيا آل دقلو الارهابية بما اغتصبته، فكل شبر من أرض الوطن له رجال يدافعون عنه حتى آخر رمق..

وأضاف: شعبنا الصامد؛ تُجدد قواتِكم المسلحة بأنها ستظل ثابتة لا تلين، صامدة لا تنكسر، متمسكة بعقيدتها الوطنية الراسخة.

الدفاع عن سيادة الوطن ووحدته

وختم: القوات المسلحة لن تساوم أبدًا في الدفاع عن سيادة الوطن ووحدته.

وكانت ‌‏القوة المشتركة بالسودان قد أعلنت أن ميليشيا الدعم السريع قتلت أكثر من 2000 مدني بالفاشر خلال 48 ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.