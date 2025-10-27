الإثنين 27 أكتوبر 2025
حاكم دارفور: سقوط الفاشر لا يعني التفريط في مستقبل الإقليم لصالح جماعات العنف

الفاشر، فيتو
الفاشر، فيتو

اقتحمت قوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، محلية أم دم حاج أحمد بشمال كردفان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 من جانبه قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور: سقوط الفاشر لا يعني التفريط بمستقبل دارفور لصالح جماعات العنف أو مصالح الفساد والعمالة.

وطالب حاكم إقليم دارفور بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين وإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا.

وفي السياق ذاته أفادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش والمقاومة الشعبية لا تزال متمركزة بالمواقع التي انسحبت إليها بالفاشر وتواصل القتال.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة، طالبت مساء  امس الأحد، ميليشيا الدعم السريع بحماية المدنيين في مدينة الفاشر فورا.

 

التصدي لهجوم كبير من قبل ميليشيا الدعم السريع

وأعلن الجيش السوداني،  السبت، التصدي لهجوم كبير من قبل ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر.

 

مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني والدعم السريع بالفاشر

وشهدت مدينة الفاشر، السبت، مواجهة بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، وسط تهديدات تفرضها القوات الخارجة عن القانون على مواطني المدينة. 

 

