الدعم السريع يخطف 6 كوادر طبية فى الفاشر ويطالب بفدية 600 مليون جنيه سودانى

قالت شبكة أطباء السودان: إن مليشيات الدعم السريع في السودان اختطفت 6 من الكوادر الطبية بمنطقة الفاشر، مطالبة بفدية مالية لإطلاق سراحهم.

عمل إجرامي منظم يستهدف ضرب ما تبقى من منظومة الرعاية الصحية

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء: "أقدمت قوة من الدعم السريع بمدينة الفاشر على اختطاف 6 من الكوادر الطبية، من بينهم 4 أطباء وصيدلي وكادر تمريض ظلوا يقدمون خدماتهم للمرضى والمصابين طيلة فترة الحصار، حيث ابتزّت ذويهم، وطالبت بفدية مالية تبلغ 100 مليون جنيه سوداني لكل طبيب مقابل إطلاق سراحه.

وتابعت الشبكة في بيان: "إننا في شبكة أطباء السودان نحمل الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الكوادر المختطفة، ونؤكد أن ما يجري هو عمل إجرامي منظم يستهدف ضرب ما تبقى من منظومة الرعاية الصحية في دارفور، وترهيب العاملين في المجال الإنساني."

ووجهة الشبكة "نداءً عاجلًا لمنظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات الطبية والحقوقية الدولية للتدخل الفوري وممارسة أقصى الضغوط على الدعم السريع لإطلاق سراح الأطباء فورًا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي تُعد انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني".

اختطاف وتغييب قسري ضد الكوادر الطبية

ومضت تقول: إن "استهداف الأطباء جريمة لا يمكن السكوت عليها، وما فعله أفراد الدعم السريع من اختطاف وتغييب قسري ضد الكوادر الطبية والمطالبة بفدية لإطلاق سراحهم جريمة تخالف كل القوانين الدولية والإنسانية التي تنظم عمل الكوادر الطبية في مناطق النزاع وتحفظ لهم حقوقهم وتجرم المساس بهم".

وقد حذر المفوض السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك، من ارتكاب وتنفيذ قوات الدعم السريع المتمردة فظائع وانتهاكات خطيرة ضد السكان المدنيين المحاصرين فى الفاشر شمال دارفور ومدينة بارا بولاية شمال كردفان خلال الأيام الأخيرة.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن التقارير التي تشير إلى أن قوات الدعم السريع قد سيطرت على الفاشر، تمثل تصعيدا مروعا للنزاع، مشددا على أن الوقت قد حان لكي يتحدث المجتمع الدولي بوضوح مع كافة الدول التي تتدخل في الحرب وتقدم الأسلحة للأطراف المتحاربة، وحثها على التوقف.



وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (أوتشا) أنه تلقى تقارير عن إعدامات بإجراءات موجزة للمدنيين الذين يحاولون الفرار، مع مؤشرات على وجود دوافع قبلية لعمليات القتل، وكذلك قتل أشخاص لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية.

حكومة الخرطوم تدين بأشد العبارات الجرائم الإرهابية المروعة التى ترتكبها الدعم السريع

وأدانت الحكومة السودانية الجرائم التى ترتكبها "الدعم السريع" فى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ووصفتها، بـ"الجرائم الإرهابية المروعة".



وقالت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان: إن حكومة الخرطوم تدين بأشد العبارات الجرائم الإرهابية المروعة التى ترتكبها "الدعم السريع" فى مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

