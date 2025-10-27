وزيرة الخارجية البريطانية: الوضع الميداني في الفاشر بالسودان يشهد انهيارًا واسعًا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، اليوم الاثنين، إن تقدم قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر شمال دارفور يترك أثرًا مروعًا ومدمرًا على المدنيين، مشيرة إلى أن العواقب الإنسانية هناك باتت كارثية بكل المقاييس.

تحذير من تفاقم الكارثة الإنسانية فى مدينة الفاشر

وأكدت الوزيرة البريطانية، أن الوضع الميداني في الفاشر يشهد انهيارًا واسعًا في الخدمات الأساسية، مع نزوح آلاف المدنيين من منازلهم، محذّرة من أن استمرار القتال سيؤدي إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في الإقليم.

ودعت بريطانيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العنف في دارفور، مشددة على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حماية المدنيين والكوادر الطبية والإغاثية.

مواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع فى الفاشر

تشهد مدينة الفاشر منذ أسابيع معارك عنيفة بين قوات الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، وسط تحذيرات أممية من تحول المدينة إلى بؤرة مأساة إنسانية مفتوحة.

