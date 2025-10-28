الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصليب الأحمر بدارفور: 5 ملايين شخص باتوا في عداد النازحين بعد سيطرة الدعم السريع

دارفور، فيتو
دارفور، فيتو

الفاشر، كشف رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إقليم دارفور أن التقديرات الحالية تشير إلى أن نحو 5 ملايين شخص باتوا في عداد النازحين، بسبب تصاعد الأعمال القتالية وسيطرة ميلشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر، مشيرًا إلى أن الأوضاع الإنسانية تتدهور بسرعة في عدد من المناطق.

تصاعد أعداد النازحين في دارفور 

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن عمليات النزوح الجماعي مستمرة في مختلف ولايات دارفور، مع ازدياد وتيرة العنف، موضحًا أن مخيمات النزوح القائمة لم تعد قادرة على استيعاب الوافدين الجدد.

تكدس مخيمات الطويلة للنازحين 

وأشار، إلى وجود مخيمات ضخمة للنازحين في منطقة الطويلة، مضيفًا أنه من المتوقع أن تتوسع بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في القرى والبلدات المجاورة، ما يدفع آلاف الأسر إلى الهروب نحو مناطق أكثر أمانًا.

تحذير من أزمة إنسانية متفاقمة في دارفور 

وأكد المسؤول أن حجم الاحتياجات الإنسانية في دارفور يفوق القدرات الحالية للمنظمات الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم الإغاثي والطبي لتجنب كارثة إنسانية جديدة في الإقليم الذي يعاني من تراجع الخدمات الأساسية ونقص حاد في الغذاء والمياه.

الأمم المتحدة: قوات الدعم السريع ترتكب فظائع وانتهاكات خطيرة فى الفاشر وكردفان

صحة دارفور: الفاشر تواجه أسوأ كارثة إنسانية في العالم والإبادة الجماعية مستمرة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصليب الأحمر دارفور السودان مدينة الفاشر ميلشيا الدعم السريع الدعم السريع السودانيين الفاشر ولايات دارفور منطقة الطويلة

مواد متعلقة

الفاشر، صور الأقمار الصناعية تكشف مجازر الدعم السريع الوحشية

الدعم السريع يخطف 6 كوادر طبية فى الفاشر ويطالب بفدية 600 مليون جنيه سودانى

صحة دارفور: الفاشر تواجه أسوأ كارثة إنسانية في العالم والإبادة الجماعية مستمرة

العربية لحقوق الإنسان: قلقون بشأن تطورات الأوضاع في مدينة الفاشر السودانية

الأكثر قراءة

كأس خادم الحرمين، الشباب يتقدم على الزلفي بهدف في الشوط الأول

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

ترويجا لافتتاح المتحف المصرى الكبير، أتوبيسات مكشوفة تجوب شوارع العاصمة

إنزاجي يعلن تشكيل الهلال ضد الأخدود في كأس خادم الحرمين الشريفين

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ مفتي الجمهورية يجيب

عباقرة ولكن مجهولون، ثابت بن قيس الأنصاري رجل الوصية بعد الوفاة وصاحب الكرامة يوم اليمامة

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads