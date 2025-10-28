الصليب الأحمر بدارفور: 5 ملايين شخص باتوا في عداد النازحين بعد سيطرة الدعم السريع

الفاشر، كشف رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إقليم دارفور أن التقديرات الحالية تشير إلى أن نحو 5 ملايين شخص باتوا في عداد النازحين، بسبب تصاعد الأعمال القتالية وسيطرة ميلشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر، مشيرًا إلى أن الأوضاع الإنسانية تتدهور بسرعة في عدد من المناطق.

تصاعد أعداد النازحين في دارفور

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن عمليات النزوح الجماعي مستمرة في مختلف ولايات دارفور، مع ازدياد وتيرة العنف، موضحًا أن مخيمات النزوح القائمة لم تعد قادرة على استيعاب الوافدين الجدد.

تكدس مخيمات الطويلة للنازحين

وأشار، إلى وجود مخيمات ضخمة للنازحين في منطقة الطويلة، مضيفًا أنه من المتوقع أن تتوسع بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في القرى والبلدات المجاورة، ما يدفع آلاف الأسر إلى الهروب نحو مناطق أكثر أمانًا.

تحذير من أزمة إنسانية متفاقمة في دارفور

وأكد المسؤول أن حجم الاحتياجات الإنسانية في دارفور يفوق القدرات الحالية للمنظمات الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم الإغاثي والطبي لتجنب كارثة إنسانية جديدة في الإقليم الذي يعاني من تراجع الخدمات الأساسية ونقص حاد في الغذاء والمياه.

