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خارج الحدود

حاكم إقليم دارفور يكشف معلومات جديدة عن جريمة مخيم زمزم

مخيم زمزم، فيتو
مخيم زمزم، فيتو

كشف حاكم إقليم دارفور السوداني، مني أركو مناوي، إن الأسبوع الماضي وبمبادرة وتنسيق مع دولة صديقة، تم الاتفاق بين حكومة الإقليم ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" لتسيير قافلة إنسانية لمخيم زمزم يوم 13 أبريل.

 

مني أركو مناوي يطالب من مكتب أوتشا توضيحات حول مخيم زمزم

وتابع مني أركو مناوي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الاثنين: “وجرى ذات الاتفاق مع مليشيا الدعم السريع، لكن الدعم السريع استهدف المخيم في التوقيت الذي ينبغي أن تصل فيه المساعدات، هذا الأمر يحتاج لإدانة وتوضيح من "أوتشا"، وتابع، نحن مازلنا على العهد ونجدد احترامنا للقانون الدولي والإنساني.

 

مقتل 400 شخص في إقليم دارفور غرب السودان

فى ذات السياق، أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 400 شخص قتلوا في إقليم دارفور غرب السودان، جراء هجمات نُسبت إلى قوات الدعم السريع، في تصعيد خطير لأعمال العنف في المنطقة.

وأعربت المنظمة الدولية عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، داعية إلى وقف فوري للقتال وحماية المدنيين، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

 

مصر تدين الهجوم على مخيم زمزم فى السودان 

وكانت مصر، عبرت أمس الأحد، عن إدانتها للهجمات التى استهدفت مخيم زمزم للنازحين فى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور فى السودان.

وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان صادر عنها، إن مصر تدين الهجمات التى استهدفت مخيم زمزم للنازحين فى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور فى السودان.

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مخيم زمزم أوتشا مني اركو مناوي دارفور الدعم السريع السودان

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