مستشار الرئيس الأمريكي: منح فرصة أخيرة لأطراف السودان قبل اتخاذ إجراءات

مسعد بولس، فيتو

قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي، في تصريحات لوكالة "الحدث"، إن قوات الدعم السريع تسيطر بشكل شبه كامل على مدينة الفاشر شمال دارفور، مؤكدًا متابعة الوضع عن كثب.

التواصل مع الأطراف السودانية

وأوضح بولس أن الولايات المتحدة على تواصل مستمر مع جميع الأطراف في السودان، مشددًا على ضرورة تجنب المزيد من التصعيد العسكري الذي يهدد المدنيين.

دعوة لهدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان

وطالب مستشار الرئيس الأمريكي بـفرض هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، لتسهيل وصول المساعدات وإجلاء المدنيين، مع إبقاء الخيار العسكري في حالة فشل الأطراف في الالتزام بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

فرصة أخيرة قبل اتخاذ إجراءات

وأشار بولس إلى أن واشنطن ستمنح فرصة أخيرة للأطراف السودانية للاتفاق على تسوية سياسية، قبل أن تتخذ إجراءات دولية قد تشمل ضغطًا دبلوماسيًا أو عقوبات محددة.

رفض الحكومات الموازية

كما شدد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة ضد مبدأ وجود حكومات موازية في أي بلد، معتبرًا أن ذلك يفاقم الانقسامات ويزيد من معاناة المدنيين ويعرقل الحلول السياسية.

