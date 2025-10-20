الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة البترول تضبط 4 محطات تعمل بدون ترخيص وعدد من سيارات تهريب البنزين

مهندس صلاح عبدالكريم
مهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول،فيتو

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج حملاتها الرقابية الدورية خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، والتي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين، بهدف التصدي لممارسات تهريب المنتجات البترولية وحماية حقوق المواطنين ومستخدمي محطات الوقود، ومواجهة أي مخالفات تهدد السلامة العامة.

وتم ضبط سيارة صهريجية بمحافظة الأقصر محملة بكميات كبيرة من السولار  بغرض التهريب خارج البلاد، وبحوزة السائق مستندات مزورة  ، وتم تعقب المصدر وتبين أنه محطة وقود بمحافظة الشرقية تجري فيها عمليات تجميع غير مشروعة للسولار في خزانات مدفونة تحت الأرض، فيما تم ضبط محطة وقود بمحافظة أسيوط تقوم بتجميع كميات كبيرة من السولار والبنزين بغرض الإتجار غير المشروع.

 

ضبط سيارات لتهريب الوقود 

كما تم من خلال منظومة التتبع GPS  ضبط سيارة صهريجية دائمة التوقف بموقع غير مخصص لها، وتبين تفريغ جزء من الحمولة والتلاعب في برشام تأمين محابس الضخ بالسيارة. وتم اتخاذ إجراءات محاسبة مسئولي المستودع الذي قامت السيارة بشحن كميات زائدة منه  ، كما تم ضبط 4 محطات غير شرعية بدون تراخيص في محافظة البحيرة وجار إزالتها.

وخلال التفتيش الميداني على نحو 20 محطة بمحافظات البحيرة والبحر الأحمر والقاهرة وأسيوط  تم ضبط عدد من المخالفات أبرزها طلمبة تموين قاطرات ومراكب بإحدى المحطات تستخدم للتعبئة السريعة للصهاريج بغرض السرقة والتلاعب.
كما تم إجراء تفتيش الميداني لنحو 15 مركز توزيع لإسطوانات البوتاجاز بمحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة  حيث تم ضبط وكر لتصنيع وتعبئة أسطوانات البوتاجاز بشكل غير قانوني علاوة على تهديده للسلامة العامة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين والمخالفين، وتواصل الهيئة بالتعاون مع الأجهزة المختصة حملاتها الرقابية لضبط منظومة التوزيع للمنتجات البترولية والتصدي لأي مخالفات، وتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة  علي الخط الساخن 16528 أو الموقع الالكتروني shakwa.eg.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار غير المشروع البترول التموين ومباحث التموين الهيئة المصرية العامة للبترول السولار والبنزين العامة للبترول المنتجات البترولية بمحافظة الأقصر بمحافظة أسيوط بوتاجاز

الأكثر قراءة

أول رد من بيراميدز بعد إلغاء مباراة فريق 2007 أمام الأهلي (فيديو وصور)

جيش الاحتلال يبدأ تحديد الخط الأصفر

نفق من مسجد، تفاصيل محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية وصفارات الإنذار تنقذ الموقف

أزمة واعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

رويترز: انفجار يؤدي إلى جنوح ناقلة غاز في خليج عدن ومحاولات إنقاذ جارية

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

دوري أبطال آسيا، الوحدة الإماراتي يفوز 3-1 على الدحيل القطري

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

هل يجوز أن أضحي عن شخص متوفى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية