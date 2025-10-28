ترويجا لافتتاح المتحف المصرى الكبير، أتوبيسات مكشوفة تجوب شوارع العاصمة

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بدء انطلاق الأتوبيسات المكشوفة التي أعدتها محافظة القاهرة لتجوب شوارع العاصمة ضمن حملتها الترويجية لافتتاح المتحف الكبير.

ويشارك فى جولات الأتوبيسات المفتوحة عدد من شباب وفتيات مراكز الشباب بالقاهرة يرتدون الزى الفرعونى، ويحملون أعلام مصر.

وأكد محافظ القاهرة أهمية أن يشعر المواطنون بالفخر والفرحة لامتلاكهم هذا التاريخ الذى لا مثيل له، والذى مازال قادرًا على إبهار العالم.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتم العمل حاليًا بالقاهرة وفق رؤية تستهدف إعادة رونق العاصمة واستعادة مكانتها كمدينة للسياحة، والفن، والتاريخ والثقافة حيث يتم إعادة تخطيط المدينة، والتعامل مع المواقف العشوائية داخل المحافظة لتكون أكثر تنظيمًا بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق ، مشيرا إلى انه تم نقل أكثر من ألفي ميكروباص من ميدان رمسيس، وإنشاء موقف جديد يستوعب تلك المركبات بشكل حضاري ومنظم، مما ساهم في تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تواصل تطوير الأنفاق وصيانتها ضمن خطة شاملة تنفذها مديرية الطرق، وتشمل نفق شبرا الذي سيتم افتتاحه قريبا، ونفق أبو حشيش، والثورة، والعروبة، فضلًا عن أعمال صيانة فواصل كوبري السادس من أكتوبر وتنفيذ طلعة إضافية لتخفيف التكدسات بميدان رمسيس، إلى جانب تطوير كوبرى أحمد سعيد وكوبرى الأزهر لرفع كفاءتهما وتيسير حركة المرور.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وعدد من قيادات المحافظة.

كما شدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة، وتحويلها إلى النيابة العسكرية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت حملات مكثفة على مخالفات البناء بحي المقطم حتى أصبح حي المقطم من أقل الأحياء في حجم المخالفات.

كما طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وسرعة إنهاء المشروعات لخدمة المواطنين.

