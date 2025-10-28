الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قرار جديد لوزارة الداخلية بشأن تأشيرات السفر

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 241 (تابع)، الصادر في 28 أكتوبر 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 1919 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960، بشأن التأشيرات.


وجاء في المادة الأولى لـقرار وزارة الداخلية: "يستبدل بنص البند (ثالثًا) من الفقرة (أ) من المادة (25) مـن القرار الوزارى رقم 31 لسنة 1960، النص الآتى: "ثالثًا: تأشـيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة خمس سنوات، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تجاوز مائة وثمانين يومًا فى السفرة الواحدة بقيمة سبعمائة دولار أمريكى شاملة رسم التأشيرة". ويُلغى ما يخالف أحكام هـذا القرار.

 


وجاء القرار بعد الاطلاع على وزير الداخلية رقم 380 لسنة 2021، بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطنى جميع الدول العربية باستثناء الدول التى ترتبط مع جمهورية مصر العربية، باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات؛ وعلى موافقة وزير الخارجية.

ما حقيقة وجود أزمة في تأشيرات سفر بعثة الفريق إلي بوروندي؟

السياحة: تخصيص %80 من تأشيرات الحج السياحي للبرامج الاقتصادية و20% للفاخر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية تأشيرة دخول متعددة السفرات قرار وزارة الداخلية رسم تأشيرات السفر تأشيرة دخول صالحة لخمس سنوات أخبار وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ما حقيقة وجود أزمة في تأشيرات سفر بعثة الفريق إلي بوروندي؟

السياحة: تخصيص %80 من تأشيرات الحج السياحي للبرامج الاقتصادية و20% للفاخر

ضبط شخص نصب على راغبي تأشيرات الدخول عبر مواقع التواصل

الداخلية تضبط متهما بتزوير تأشيرات السفر والنصب على راغبي العمل بالخارج

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، الأسود بن سريع التميمي مدح الرسول وفرَّ من الفتنة

المزيد
الجريدة الرسمية