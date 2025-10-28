قرار جديد لوزارة الداخلية بشأن تأشيرات السفر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 241 (تابع)، الصادر في 28 أكتوبر 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 1919 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960، بشأن التأشيرات.



وجاء في المادة الأولى لـقرار وزارة الداخلية: "يستبدل بنص البند (ثالثًا) من الفقرة (أ) من المادة (25) مـن القرار الوزارى رقم 31 لسنة 1960، النص الآتى: "ثالثًا: تأشـيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة خمس سنوات، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تجاوز مائة وثمانين يومًا فى السفرة الواحدة بقيمة سبعمائة دولار أمريكى شاملة رسم التأشيرة". ويُلغى ما يخالف أحكام هـذا القرار.



وجاء القرار بعد الاطلاع على وزير الداخلية رقم 380 لسنة 2021، بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطنى جميع الدول العربية باستثناء الدول التى ترتبط مع جمهورية مصر العربية، باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات؛ وعلى موافقة وزير الخارجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.